Schulstunde im Garten: Sie steigen als erste im Aargau ins Beet

Tilda klaubt einen Regenwurm aus der Erde. Mit blutten Fingern, man sieht, wie es sie schaudert. Aber mutig legt sie ihn auf die Handfläche. Erst als sich der Wurm vom Schreck erholt und anfängt, sich zu winden, wirft Tilda ihn quietschend zurück. Zur Freude von Joel; der Wurm macht die Runde. «Das wäre im Frühling noch undenkbar gewesen», sagt Lisa Berner und lacht.

Es ist Nachmittag, ein normaler Schultag im Primarschulhaus Schachen. Wobei, so ganz normal ist es doch nicht. Für die dritte Klasse von Lisa Berner geht es nicht hinter die Mathebücher, sondern ab ins Beet.

Kinder lernen, wo die Lebensmittel herkommen

Die Drittklässler aus dem Aarauer Schachenschulhaus sind die allererste Aargauer Schulklasse, die am Projekt «GemüseAckerdemie» teilnimmt. Seit diesem Frühling bewirtschaften die 14 Kinder einen Gemüsegarten vor dem frisch umgebauten Schulhaus, unterstützt und begleitet von Fachleuten vom Verein GemüseAckerdemie Schweiz.

Die Idee des Projekts: Die Kinder legen einen Acker an, säen, pflanzen, jäten und hacken; sie lernen, welche Gemüse man nur gekocht essen kann und dass Regenwürmer nicht beissen. Und zum Schluss gibt es die Belohnung, dann wird geerntet und gegessen, was man über Wochen und Monate gezogen hat. So lernen die Kinder nicht nur, was sie essen und wo es herkommt, sie probieren auch Neues aus und lernen etwas über Gemüseanbau. Das wiederum steigert die Wertschätzung für Lebensmittel und die Natur.

Das alles ist kompatibel mit dem Lehrplan 21; die Kinder lernen nicht nur praktisch im Beet, sondern auch theoretisch im Schulzimmer, wo Produktions- und Konsumthemen behandelt werden.

Wenn 14 Kinder jäten, ist die Arbeit rasch erledigt

Wie viel sie schon über Gemüse wissen, stellen die Achtjährigen gleich unter Beweis. Als Gregor Martius, Nancy Bolze und Judith Meyer von der GemüseAckerdemie mit ihnen durchs Beet gehen und sie fragen, was da links und rechts wächst, kommt es wie aus der Kanone geschossen: Palmkohl, Knollensellerie, Schwarzwurzel. Gross ist die Freude über sage und schreibe sieben Kürbisse, die da gedeihen, gross das Staunen über den Schaden, den der Hagel an den Blättern angerichtet hat.

Nach dem ersten Augenschein geht es weiter mit der Arbeit: Wo die Kinder letzte Woche die Bohnen geerntet haben, kommen jetzt Radieschen und Chinakohl in den Boden, wo die Härdöpfel waren, wird Kresse gesät. Während die eine Hälfte der Klasse mittels Quiz Theoretisches über Gemüse lernt, lockern die anderen den Boden auf, so euphorisch, dass die Erde nur so spritzt.

Die Begeisterung für die Gartenarbeit ist meist gross und anhaltend. Zum Glück, denn zu tun gibt es für die Kinder jede Woche. Wobei, sagt Monika Trost, die das Gemüse-Projekt seitens Schule betreut: «Wenn 14 Kinder mit anpacken, ist die Arbeit im Handumdrehen erledigt.» Noch grösser als die Freude an der Arbeit ist aber der Stolz über die Ergebnisse: «Die Freude über unseren Zwei-Kilo-Zucchetti war gewaltig.»

Eine Freude, die auch mit den anderen Schülerinnen und Schülern des Schachenschulhauses geteilt wird: An einer grossen Tafel im Treppenhaus wird laufend über das Projekt berichtet. «Es ist erstaunlich, was die Kinder in den letzten Monaten alles gelernt haben», sagt Monika Trost. «Und nicht nur sie; wir gleichermassen mit.»