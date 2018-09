Fast 30 Jahre lang haben sich Alex und Dorothea Polasek intensiv für ihr Unternehmen «Alexander Weine & Destillate» in Unterentfelden engagiert. Nur: «Man wird nicht jünger», sagen die beiden, «wir wollen künftig ein wenig kürzer treten.» Alex Polasek ist jetzt 62-jährig, und eigentlich rechnete er, dass es ein bisschen Zeit brauchen werde, um das Wein- und Spirituosengeschäft an der Suhrenmattstrasse 4 als Ganzes verkaufen zu können. «Wir gaben uns drei Jahre – doch nun ist es schneller gegangen. Und wir können mit Genugtuung sagen, dass wir für unsere langjährige, treue Kundschaft, der wir zu Dank verpflichtet sind, eine saubere Nachfolgelösung gefunden haben.»

Schuler gibt Standort Buchs auf

Übernommen wird «Alexander Weine & Destillate» von der ebenfalls familiengeführten Schuler Jakobskellerei. Im Gegenzug schliesst diese ihr bisheriges Geschäft an der Aarauerstrasse in Buchs. Schuler führt in Unterentfelden fast das ganze Sortiment des Vorgängerpaars weiter, 70 Prozent der Weine und 90 Prozent der Spirituosen, und bringt zugleich sein eigenes Weinangebot ein. Unter dem Strich ergibt das für die Kundschaft eine Erweiterung des Sortiments. Mit dem neuen Standbein kauft die Jakobskellerei Spirituosenkompetenz ein. In diesem Segment war das Schwyzer Familienunternehmen bisher nicht aktiv. In der ersten Zeit, sagt Alex Polasek, werde er die Filialleitung auch mit seinem Know-how unterstützen.

Lokal in der «Pfeffermühle»

Alex und Dorothea Polasek sind vor 29 Jahren ins Weingeschäft eingestiegen. Am 1. Oktober 1989 gründeten sie ihr anfänglich nebenberuflich geführtes Geschäft. Beide waren aus der Ostschweiz zugezogen; er arbeitete bei der Firma Kern in Aarau, sie bei Sprecher + Schuh. Am 1. Mai 1992 wagten die beiden den Schritt in die volle Selbstständigkeit. Eigentlich, sagt dazu Dorothea Polasek, sei es immer das Ziel ihres Ehemannes gewesen, selbstständig zu sein. 1992 suchte man nach einer Büroräumlichkeit. In der «Pfeffermühle» konnte das junge Unternehmen dann ein Säli mieten – weil sich dieses nicht in eine Wohnung hatte verwandeln lassen. Die «Pfeffermühle» war als Restaurant und Metzgerei aufgegeben und 1991 zu einem Wohnhaus umgebaut worden.

In jener Zeit besuchten Alex und Dorothea Polasek viele Weinmessen; das Geschäft entwickelte sich gut und das Lokal in der «Pfeffermühle» wurde bald einmal zu klein. 2005 konnte, zusammen mit einem Partnerunternehmen, das Gebäude an der Suhrenmattstrasse realisiert werden, in dem sich «Alexander Weine & Destillate» bis heute befindet. Das Land gehörte der Gemeinde Unterentfelden; Leutwyler + Sandmeier, Suhr erstellten das Wohngebäude auf eigenes Risiko. Polaseks kauften ihnen die für ihr Ladengeschäft nötigen Räumlichkeiten im Erdgeschoss ab.

Zu dieser Zeit erfolgte auch die Diversifikation in Richtung Spirituosen – insbesondere in Richtung Whisky. In diesem Bereich war «Alexander Weine & Destillate» bald als einer der überregional führenden Anbieter bekannt. Das zunehmende Engagement im Spirituosengeschäft, sagt Alex Polasek, sei nicht das Ergebnis eines bewussten Prozesses gewesen. Trotzdem: Der Weinhandel habe mehr und mehr auf einem steinigen Boden stattgefunden, insbesondere wegen der Offensive der Grossverteiler in diesem Bereich. Und an viele grosse Marken komme man als kleines Unternehmen gar nicht heran.

Im Spirituosensektor werden Alex und Dorothea Polasek ihr Engagement in reduziertem Umfang weiterführen. Sie haben eine neue eigene Firma gegründet: alexanderwhisky.ch. Diese importiert und vertreibt die exklusive, 2016 eingeführte Whiskymarke Wolfburn, die nicht an Schuler verkauft wurde, in der Schweiz sowie im Fürstentum Liechtenstein. Die junge Destillerie Wolfburn ist die am nördlichsten gelegene Brennerei auf dem schottischen Mainland. «Ihre mehrfach preisgekrönten Single Malt Whiskies», erklärt Alex Polasek, «haben schon jetzt eine breite Anhängerschaft und sind in Sammlerkreisen heiss begehrt.»

«Uustrinkete»

Bevor «Alexander Weine & Destillate» am Samstag, 22. September die Tore schliesst, kommt es am Freitag, 7. und Samstag, 8. September zu einer Art «Uustrinkete»: Alle Artikel, die Schuler nicht übernimmt, werden zu stark reduzierten Preisen angeboten. Zudem gibt es an diesen beiden Tagen 10 Prozent Rabatt auf das gesamte übrige Sortiment.