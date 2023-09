Schule Entfelden Totalunternehmer Halter wird die Schulhausaufstockung bauen Die vorgesehene Doppelaufstockung des blauen Oberstufenschulhauses in Oberentfelden ist einen Schritt weiter: Jetzt steht fest, welche Firma den Auftrag ausführen wird.

So soll das aufgestockte Schulhaus künftig aussehen. Visualisierung: zvg

Die Doppelaufstockung des blauen Oberstufenschulhauses in Oberentfelden kommt voran: Wie die Kreisschule Entfelden mitteilt, konnte nun der Bauauftrag vergeben werden. Ausgewählt wurde die Totalunternehmung Halter AG.

Ihr Angebot habe sich nach Bewertung aller in der Ausschreibung festgelegten Zuschlagskriterien als «das vorteilhafteste» herausgestellt, schreibt die Schule. Vertreten durch den Bauausschuss mit Personen beider Entfelden erteilte der Schulvorstand der Firma deshalb im August den Zuschlag. Gegen diese Verfügung sind danach keine Beschwerden eingegangen.

So sieht das Schulhaus heute aus. Bild: zvg

Mit der Vergabe des Auftrags gab es, verglichen mit dem ursprünglichen Plan, eine leichte Verzögerung von etwa vier Monaten. Am Baubeginn im Sommer 2024 kann aber festgehalten werden. Vollendet würde der Bau ein Jahr später.

«Dann werden die zusätzlichen Schulräume bezogen, an denen es in den Verbandsgemeinden Ober- und Unterentfelden stark mangelt.» Betreffend Budget und Zeitplan sei man auf Kurs, heisst es in der Mitteilung weiter. Doppelaufstockung, Sanierung und Bereitstellung des Bürogebäudes der Firma Dreier als Schulprovisorium kosten 23 Millionen Franken.