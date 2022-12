Schule Entfelden Aufstockung Oberstufenschulhaus: Jetzt liegt endlich das Baugesuch auf Besser spät als nie: Mit rund sieben Monaten Verzögerung wird das Baugesuch nun behandelt.

So soll das künftig erweiterte Oberstufenschulhaus in Oberentfelden aussehen. Bild: zvg

Die Volksabstimmung zur Doppelaufstockung des blauen Oberstufenschulhauses in Oberentfelden fiel vor etwas mehr als einem Jahr. Und zwar sehr deutlich: 79 Prozent stimmten für das rund 23 Millionen Franken teure Projekt. Darin enthalten sind auch 2,15 Millionen für die Nutzung des GE-Gebäudes als Schulraumprovisorium während der Bauarbeiten. Doch dann stand das eigentlich dringende Vorhaben gefühlt still. Bis der Kreisschulvorstand Anfang November mitteilte, dass es nach der Neuorganisation des Gremiums nun mit dem Schulraumbau vorwärtsgehe.

Seit dieser Woche liegt nun das Baugesuch auf, mit verlängerter Auflagefrist bis zum 17. Januar wegen der Festtage. Grosse Überraschungen gibt es nicht. Das heute 6,8 Meter hohe Gebäude wird künftig 16 Meter hoch, das neue Flachdach begrünt – alte Pläne zeigten noch Solaranlagen darauf –, die Fassade wird aus vorgehängten, hellblauen Welleternit erstellt. In den bisherigen beiden unteren Geschossen bleibt vieles gleich. In den beiden neuen Etagen wird es nebst den klassischen Unterrichtszimmern auch einige Lernzonen und Gruppenräume geben.

Projektverfasser ist das Schöftler Architekturbüro «as zwöi», das das Centralschulhaus in Reinach, das Primarschulhaus in Safenwil oder den Kindergartenpavillon am Pappelweg Oberentfelden gezeichnet hat. Werden keine Einsprachen eingereicht, könnte der Bauauftrag im Frühling ausgeschrieben werden.