Aarau Diskussion um Schuldenbremse: «Spare in der Zeit, so hast du in der Not – das gilt auf kommunaler Ebene wie im Privaten» Alt Bundesrat Kaspar Villiger kehrte an seine Kanti zurück, Regierungsrat Markus Dieth schwärmte von der Schuldenbremse und Aarauer Kommunalpolitiker debattierten über Sinn und Unsinn der Volksinitiative, die am 18. Juni an die Urne kommt.

Wenn alt Bundesrat Kaspar Villiger mit viel Verve über die Schuldenbremse spricht, die er vor etwas über 20 Jahren auf Bundesebene gegen grosse Widerstände durchgeboxt hat, sieht man ihm die mittlerweile 82 Jahre nicht im Geringsten an. Oft trete er nicht mehr auf, sagte er. Und doch sei er gerne gekommen an diese Veranstaltung der Neuen Helvetischen Gesellschaft zum Thema Schuldenbremse in der Alten Kanti, deren Luft Villiger wieder einmal schnuppern wollte.

Obschon im luzernischen Pfeffikon aufgewachsen, besuchte er Oberstufe und Mittelschule im Aargau. Die dreieinhalb Jahre hier an der Alten Kanti gehörten zu seinen besten, sagt er. «Der Bildungsrucksack war vielleicht sogar der Wichtigste für mein ganzes Leben», blickte der Freisinnige zurück, und freut sich besonders, im Saal alte Kameraden wiederzusehen.

Mit «alles ist endlich, unbegrenzt sind nur die Ansprüche der Parteien und Interessengruppen an den Staat» schlug er einen kritischen Ton an. Der Paukenschlag der Abstimmung, die 2001 die Schuldenbremse in der Verfassung verankerte, sei verklungen, und die Ausgabendisziplin im Parlament lasse nach: «Das macht mir Sorgen.»

In weiteren Referaten untermauerten Professor Christoph Schaltegger vom Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik sowie der Aargauer Finanzdirektor Markus Dieth den Erfolg der Schuldenbremse auf Bundes- und Kantonsebene mit Zahlen.

«Wir haben Handlungssicherheit und Handlungsfreiheit erhalten», betonte Dieth. Schaltegger verglich die Schuldenbremse mit dem Navigationsgerät im Auto, das einem sage, wenn man falsch abgebogen ist und wenden sollte.

Anschliessend an die Referate gab es eine Podiumsdiskussion über die Volksinitiative zur Schuldenbremse, die in der Stadt Aarau eingeführt werden soll (Abstimmung am 18. Juni). Alexander Umbricht (GLP) und Nicola Müller (SP) standen als Gegner der Vorlage den Befürwortern Matthias Zinniker (FDP), Nicole Burger (SVP) und Lukas Häusermann (Mitte) sowie Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker (FDP) gegenüber. «Die Schuldenbremse gibt uns einen Blick auf die Gesamtsituation», so Hilfiker. «Politische Kräfte sind, das haben wir auch im Referat von Kaspar Villiger gehört, kurzfristiger ausgerichtet, als ein Finanzhaushalt ausgelegt sein sollte.»

Die Situation in einer Gemeinde unterscheide sich von jener auf Bundesebene fundamental, so Alexander Umbricht: «Wir haben schon zwei Schuldenbremsen.» Damit meinte er die obligatorischen Volksabstimmungen über Budget, grosse Investitionen und grössere wiederkehrende Kostenfolgen sowie das Gemeindegesetz. Darin stehe bereits, dass der Finanzhaushalt mittelfristig ausgeglichen sein müsse.

«Wenn die Schuldenbremse überflüssig ist, dann schadet sie ja auch nicht», so eine Frau aus dem Publikum. Umbricht erwiderte: «Ich halte es nicht für gescheites staatliches Handeln, eine Regulierung einzufügen nach dem Prinzip: Nützt es nichts, so schadet es nicht.»

Matthias Zinniker forderte Transparenz gegenüber Volk und Verwaltung zur Entwicklung der Finanzsituation – und verbindliche Massnahmen, falls diese aus dem Gleichgewicht gerate: «Spare in der Zeit, so hast du in der Not – das gilt auf kommunaler Ebene wie im Privaten.»

Die Frage von Moderator Fabian Hägler, stv. Chefredaktor der Aargauer Zeitung, warum es angesichts des städtischen Vermögens von über 140 Millionen Franken eine Schuldenbremse brauche, beantwortet Nicole Burger so: «Genau jetzt braucht es eine Schuldenbremse, damit dieses Vermögen erhalten bleibt. Wer sind wir, das jetzt einfach auszugeben, sodass unsere Enkel dann in der Not eine Schuldenbremse einführen müssen?»

Lukas Häusermann sagte, er wolle «früh genug wissen, wann man auf die Bremse stehen soll, damit man keinen Vollstopp reissen muss». Die aktuellen Mehrheitsverhältnisse im – klar links-grün-dominierten – Einwohnerrat seien eigentlich das beste Argument für eine Schuldenbremse, sagte er, und erntete Applaus aus dem Plenum. Man müsse nur in die «Wunschliste» Politikplan schauen, um zu sehen, wofür noch alles Geld ausgegeben werden solle, so Häusermann weiter. Worauf Umbricht konterte: «Du hast es also bereits jetzt erkannt, ohne Schuldenbremse, und das ist auch den anderen 49 Einwohnerratsmitgliedern zuzutrauen.»

«Es ist erstaunlich, dass ich als SPler gegen Regulierung und staatliche Eingriffe bin und ihr alle dafür …», sagte Nicola Müller kopfschüttelnd. Ihn stört der Automatismus: «Wir Einwohnerratsmitglieder sind vom Volk demokratisch gewählt– ich finde, wir machen unseren Job nicht so schlecht.» Und er betonte: «Das Volk kann auch entscheiden, dass es Schulden machen will.»

Im Publikum sass auch Grossratspräsident Lukas Pfisterer, ehemaliger Aarauer FDP-Stadtrat. «Ich möchte daran erinnern, aus welcher Zeit die Diskussion um die Schuldenbremse stammt», sagt er mit Verweis auf die frühen 2010er-Jahre, als die «Stabilo»-Sparprogramme eingeführt werden müssten. «Wir mussten unangenehme Sparübungen machen. Wenn es damals schon einen Mechanismus gegeben hätte, um Einwohnerrat, Stadtrat und Volk zu disziplinieren, wären wir nie in die Krise reingelaufen.»

«Neue Argumente haben wir nicht gehört», konstatierte am Ende der Diskussion SVP-Einwohnerrat Christoph Müller, der im Publikum sass. Aus seiner Sicht spricht vieles für die Schuldenbremse, unter anderem, dass sie die langfristige Finanzlage der Stadt verständlicher mache und frühzeitig vor Fehlentwicklungen warne.