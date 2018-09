Satte 16 Mio. Franken hatte die Kreisschulpflege für die Instandsetzung der Entfelder Schulgebäude in den Jahren 2019–2021 beantragt. Dies, weil ein Bericht aus dem Jahr 2012 und die rollende Zustandsaufnahme der Gebäude gezeigt hätten, dass in den nächsten Jahren weitere Instandsetzungsarbeiten nötig sein würden. Einen Kredit von 2 Mio. Franken für die dringendsten Massnahmen hatte der Kreisschulrat vor einem Jahr gesprochen. Die Stimmberechtigten der beiden Gemeinden gaben im März 2018 definitiv grünes Licht. Bis Frühling 2019 werden diese 2 Millionen verbaut sein.

Bei einem Nein zum beantragten 16-Millionen-Kredit, argumentierte die Kreisschulpflege, müsste jedes grössere Projekt einzeln vom Kreisschulrat und bei Kosten von über 1 Mio. Franken auch an der Urne vom Volk abgesegnet werden. Dabei werde das Wohlwollen der Stimmberechtigte bei jährlich neuen Kreditbegehren mit grosser Wahrscheinlichkeit abnehmen. «Wir haben viele alte Gebäude», erklärte Kreisschulpflegerin Andrea Spiegel vor dem Kreisschulrat. Natürlich stelle sich da und dort die Frage, ob sich ein Ausbessern noch lohne oder ob ein Neubau nicht mehr Sinn machen würde. Die 16 Millionen, so Spiegel, werde man so oder so brauchen, welchen Weg man auch immer wähle. Und: «Wir können nicht alle alten Gebäude abreissen.»

Gemeinderäte dagegen

Im Kreisschulrat blies dem Begehren der Schulpflege von Anfang an ein kalter Wind entgegen. Die Vertretungen der Gemeinderäte plädierten dafür, den 16-Mio.-Franken-Kredit zu versenken. Die Oberentfelder Gemeinderätin Priska Ott stützte sich auf das Urteil ihrer Bauverwaltung: So viel Geld lasse sich innert dreier Jahre gar nicht verbauen. Jedenfalls nicht, wenn der Schulbetrieb aufrechterhalten werden solle. In Unterentfelden, sagte Gemeinderat Alfred Stiner, könne man sich vorstellen, einzelne Schulhäuser abzureissen und neu aufzubauen. Die Schulpflege solle «visionär dahinter gehen» und sich erst einmal eine ganzheitliche Sicht erarbeiten. Eine Anspielung auf die vonseiten der Kreisschulpflege lancierte Idee, eine Arbeitsgruppe, bestehend aus externen Experten sowie Vertretungen von Kreisschulrat, Kreisschulpflege und Verbandsgemeinden ins Leben zu rufen.

Mehrere Mitglieder des Kreisschulrates gaben der Kreisschulpflege zu verstehen, dass ein 16-Millionen-Franken-Kredit leicht Gefahr laufe, an der Urne zu scheitern. «Dann haben wir gar nichts erreicht.» Martin Oeschger schlug schliesslich eine Brücke zum nächsten Traktandum: «Genehmigung eines Planungskredits für das Grossprojekt Oberstufenschulhaus 2020 in der Höhe von 40 000 Franken». Oeschger schlug vor, den 16-Mio.-Franken-Kredit abzulehnen und dafür den Planungskredit zu vervielfachen. Wobei die Planung bzw. Konzepterarbeitung auf alle Schulanlagen auszuweiten sei.

Planungskredit: 300 000 Franken

Der Kreisschulrat schickte den 16-Millionen-Franken-Kredit einstimmig bachab. Ebenfalls einstimmig hiess er dafür anstelle des 40 000-Franken-Planungskredits für das Grossprojekt Oberstufenschulhaus 2020 einen neuen Antrag gut: einen Antrag für einen Planungskredit von 300 000 Franken für die bauliche Gesamtkonzeption der Schulanlagen unter Einbezug einer Arbeitsgruppe, deren Zusammensetzung Kreisschulpflegepräsident Cyrill Grüter wie folgt skizzierte: ein Vertreter der Kreisschulpflege, ein Abgeordneter des Kreisschulrats, je ein Vertreter der beiden Gemeinderäte sowie Gesamtschulleiter Darius Scheuzger.

Der Kreisschulrat setzte dann durch, dass zwei seiner Mitglieder in der Arbeitsgruppe Einsitz nehmen können – eines aus Unter- und eines aus Oberentfelden. Gewählt wurden, um keine Zeit zu verlieren, noch in der Sitzung vom Mittwochabend Christoph Huckele (Präsident des Kreisschulrats, Oberentfelden) und Reto Suter (Unterentfelden). Angeregt wurde im Weiteren, auch den Oberentfelder Bauverwalter Jürg Stucki mit einzubeziehen – zumindest in beratender Funktion. Die Arbeitsgruppe wird sich nicht zuletzt mit der Frage zu befassen haben, bei welchen Entfelder Schulgebäuden sich Instandsetzungsarbeiten in grösserem Stil noch lohnen – und welche von ihnen besser abgerissen und neu aufgebaut werden. «Bei einer Turnhalle, die noch einen Versicherungswert von 1,5 Mio. Franken aufweist», sagte Kreisschulpflegerin Andrea Spiegel, «lohnt es sich sicher nicht, noch Millionen zu investieren.»

Budget genehmigt

Der Entfelder Kreisschulrat genehmigte das Budget 2019 mit einem Nettoaufwand von 5 670 255 Franken. 40 000 Franken konnte er aus dem Budget kippen, weil sie durch den Verzicht auf den Planungskredit für das Grossprojekt Oberstufenschulhaus 2020 hinfällig geworden waren. Eine Reduktion um 71 000 Franken gegenüber dem ursprünglichen Budget wurde durch Kürzungen beim Schulmaterial für Primarschule und Sekundarstufe 1 erzielt. Dem Oberentfelder Gemeinderatsvertreter Hans-Peter Widmer war aufgefallen, dass die Aufwandsteigerung bei diesen Budgetposten in keinem Verhältnis stand zur Entwicklung der Schülerzahlen.