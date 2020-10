Schub für die Gesundheitsversorgung – allerdings anders als vor anderthalb Jahren geplant

«Sie sind rund um die Uhr betreut. Wir waschen und kochen innerhalb der Wohngruppe selber; die Bewohnerinnen und Bewohner dürfen mithelfen, soweit sie können und wollen.» Für die künftigen Klienten wird ausserdem ein Demenzgarten erstellt, in dem sie sich frei bewegen können, ohne dass die Gefahr besteht, dass sie weglaufen. Das Angebot richtet sich an Menschen aller Pflegestufen, sofern sie eine demenzielle Erkrankung haben. Spasojevic und Rodriguez sind überzeugt, dass das Angebot, welches es so in Küttigen noch nicht gibt, auf grosse Nachfrage stossen wird.

Zunehmende Nachfrage nach hausärztlicher Betreuung

Wer im zweiten Gebäude einzieht, ist noch unklar; es hat ausschliesslich Gewerbeflächen. «Es laufen diverse Gespräche», sagt Rodriguez. Er und seine Frau hoffen, per Ende 2022 mit ihrer Praxis in den Neubau ziehen zu können. Denn die Räumlichkeiten der Praxis Haldemann, die sie vor drei Jahren übernommen haben, stossen an ihre Kapazitätsgrenzen – zumal im April noch eine dritte Hausärztin zum Team dazugestossen ist. «Damit kann der zunehmenden Nachfrage nach hausärztlicher Betreuung in der Gemeinde Rechnung getragen werden», so Rodriguez.

Wird das «Jura» zum Gesundheitszentrum?

Derweil heisst es im Dorf, dass die ehemaligen Partner des Ehepaars Rodriguez erwägen, in den geplanten Neubau an Stelle des ehemaligen Nachtclubs Jura zu ziehen. Es würden dann zwei Gesundheitshotspots in Küttigen entstehen. Das «Jura»-Projekt der Arealeigentümer MAIER Partner GmbH und Husistein & Partner AG lag im Frühsommer öffentlich auf.

Es sieht zwei längliche Baukörper mit 20 Wohnungen, Tiefgaragen und 600 Quadratmetern Gewerbefläche vor. Man sei an der Bearbeitung der Einsprachen und zuversichtlich, diese in absehbarer Zeit erledigen zu können, sagt Marcel Maier, Inhaber und Geschäftsführer der MAIER Partner GmbH. Er bestätigt, dass bezüglich der geplanten Gewerbeflächen «vertiefte Gespräche» mit «diversen Mietinteressenten aus dem Gesundheitsbereich» geführt werden. Wer aber schliesslich einziehe und ob dadurch Anpassungen am Projekt nötig würden, sei aber noch absolut offen.