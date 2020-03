Schon wieder musste ein Tier eingeschläfert werden: Roggi-Pony «Mira» ist tot

Ganz im Stillen hat der Wildpark Roggenhausen ein weiteres Pony-Drama überstehen müssen: Nachdem im Oktober 2019 das Welsh-Mountain-Pony Marengo wegen eines Tumors eingeschläfert werden musste, ist nun auch Welsh-Pony Mira nicht mehr am Leben.

Auch sie hatte zu den Publikumslieblingen gehört. Wie ein Aushang beim Ponystall informiert, habe Mira an Hufrehe an beiden Vorderbeinen geritten. Das ist eine Entzündung der Huflederhaut. Sie ist so schmerzhaft, dass das Laufen für das Pferd zur Qual wird. „Das Roggi führte auf tierärztlichen Rat verschiedene Behandlungen durfch, die Krankheit verschlimmerte sich jedoch in Schüben und wurde chronisch“, heisst es in dem Infoschreiben. „Für eine Heilung bestand keine Aussicht. Der Wildpark Roggenhausen musste Mira, um sie vor weiteren Qualen zu verschonen, von ihrem Leid erlösen.“