Am Samstagabend brach an der Unterdorfstrasse 20 in Oberentfelden in einer Lagerhalle ein Brand aus. Die Kantonspolizei wurde kurz vor 20.30 Uhr alarmiert.

Die Feuerwehren von Entfelden-Muhen und Aarau hatten den Brand zwar rasch unter Kontrolle, wie die Kantonspolizei am Sonntagmorgen mitteilt. An der Halle, die mehrheitlich aus Holz besteht, entstand nichtsdestotrotz ein massiver Schaden.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Brandermittler der Kantonspolizei haben ihre Arbeit aufgenommen.