«Erholungsort in Aarau vor dem Untergang» – so heisst eine Petition, die Elia Meierhofer aus Aarau am Mittwoch auf www.petitio.ch aufgeschaltet hat. Innert weniger Stunden erreichte die Petition 400 Unterschriften, um 16 Uhr waren es am Donnerstag schon über 800. Die Petition läuft noch 28 Tage, bevor eine Liste mit allen Unterzeichnenden an Hanspeter Hilfiker, Stadtpräsident und Verwaltungsrat der Eniwa, verschickt wird.

«Die Enwia will den Mitteldamm, der sich vom Entennest bei Schönenwerd bis kurz vor das Elektrizitätswerk Aarau zieht, entfernen», heisst es in der Petition. «Somit ist die Existenz des kleinen Kanals und einer der wichtigsten Erholungsorte der Stadt Aarau bedroht. Dieser Kanal wird im Sommer von vielen AarauerInnen sowie Auswärtigen zum Baden und Schwimmen genutzt, der Mitteldamm selbst ist bei Spaziergängern und Joggern beliebt.»