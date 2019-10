Schon fast wieder modern: Als das Zmittag in Aarau mit dem etwas anderen «Foodtruck» kam

Sein Chacheliwagen war kein herkömmliches Fuhrwerk, sondern eine Art Kasten auf Rädern. Die Frauen packten die Chacheli in Weidenkörbe und warteten damit an bestimmten Stellen. Dort hielt der Chachelifuhrmann seinen Wagen, öffnete dessen Türen und lud die wertvolle Fracht ein.

Was heute das Tupperware ist, war früher das Chacheli. Es waren Steinguttöpfe, aus denen viele Arbeiter in Aarau bis 1961 ihr Zmittag assen. Nicht gekauft, sondern selbst gekocht.

1885 wird ein solcher Chacheliwagen-Dienst aus Erlinsbach in den Betriebsunterlagen der Bally-Fabrik in Schönenwerd erstmals erwähnt, wie AZ-Redaktorin Katja Schlegel in einem ausführlichen Artikel 2016 schreibt. Für die Arbeiter war ein Essen im Restaurant zu teuer, eine Kantine gab es nicht und der Weg nachhause war zu lang. Also organisierte man einen Lieferdienst für das Essen von Zuhause. Fünf Jahre später dann führten weitere Gemeinden einen solchen Dienst ein.

Am 28. Juli 1961 ging Fritz Schmid aus Erlinsbach, der «Chacheli-Fritz», ein letztes Mal auf Tour. Statt rund 200 Körbe wie zu Spitzenzeiten transportierte er nur noch gerade 28. Das Aufkommen von Kantinen hat seine Dienstleistung schliesslich überflüssig gemacht.