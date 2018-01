Das Wynental als Tal mit Industriegeschichte, als Stumpenland. Das Ruedertal mit dem Schloss Rued in direkter Nähe statt als kleiner Fleck irgendwo im Bild. Der Hallwilersee mit kecken Yoga-Turnern statt Dunstschleier. Und die Aarauer Altstadt nicht im spät nachmittäglichen Sonnenschein, sondern am schönsten Morgen überhaupt; am Maienzug-Morgen. Wetten, dass das besser zieht?