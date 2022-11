Zeitgleich wie beim Surtelbach in Schöftland entschied sich auch die Gemeindeversammlung in Gränichen grossmehrheitlich gegen die Revitalisierung ihres Gänstelbachs – auch wenn für vergleichsweise viel weniger Geld. Für 2,3 Mio. Franken, wovon 474'250 von der Gemeinde bezahlt würden, sollten Sand und Kies beim Einfliessen ins Siedlungsgebiet zurückgehalten, der Bach in den eingedolten Abschnitten freigelegt oder an anderen Stellen verbreitert werden. Einige überbaute Gebiete würden bei Hochwasser sonst stark gefährdet. Vom anwesenden Stimmvolk wurde das Vorhaben jedoch als «en Chabis» oder «herausgeworfenes Geld» bezeichnet. Man könne die Hochwassergefahr auch mit punktuellen Anpassungen entschärfen, hiess es. (dvi)