Schöftland «Bis zum Hagel war es super»: Der erste Schöftler Jahrmarkt nach der Pandemie zog Tausende Besucher an Zwei Jahre mussten die Schöftler auf ihren beliebten Markt warten. Nun kamen sie in Scharen.

In Schöftland fand zum ersten Mal seit Corona wieder Markt statt. Nadja Rohner

Bereits kurz nach 11 Uhr am Samstagvormittag zeigte sich Marktchef Roger Maurer zufrieden: «Schön, dass es um diese Zeit schon so viele Besucher hat», sagt er zur AZ. Das verspricht, ein erfolgreicher Schöftler Markttag zu werden; der erste seit Beginn der Pandemie. Gut 200 Stände mit typischen Marktartikeln, aber auch einheimischem Handwerk waren vor Ort.

Gute acht Stunden später zieht Maurer eine positive Bilanz, auch wenn ein Gewitterschauer gegen 16 Uhr das Ende des Markttags einläutete. «Bis dahin war es super», sagt er. Zwischen drei- und fünftausend Besucherinnen und Besucher seien gekommen, schätzt er. Auch die Rückmeldungen von den Standbetreibenden seien sehr gut gewesen: «Sie haben die Organisation und das Ambiente gelobt - und Freude gezeigt, dass überhaupt wieder ein Markt stattfinden kann.»

Der nächste Schöftler Jahrmarkt findet am Samstag, 29. Oktober 2022 statt. Wie auf der Website der Gemeinde zu erfahren ist, wurde der Jahrmarkt Anfang des 19. Jahrhunderts ins Leben gerufen. Als Gründe für die Errichtung eines neuen Jahrmarktes habe der Gemeindeammann in einer Bittschrift an den Kanton unter anderem den «seit langen Jahren» wachsenden «Gewerbefleiss» der Schöftler, die «schöne, günstige Lage» der Gemeinde, ihre Funktion als «Kreishauptort» und als Mittelpunkt einer grossen «aus sieben Dörfern bestehenden» Kirchgemeinde sowie den dortigen Handelsverkehr genannt, heisst es auf der Website.