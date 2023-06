Schöftland Alterszentrum hat wieder einen Verwaltungsratspräsidenten Nach dem überraschenden Abgang von Ralph Bürge im Februar hat die Generalversammlung der Regionale Alterszentrum Schöftland AG einen neuen strategischen Chef gewählt: Karsten Bugmann.

Karsten Bugmann ist neuer Verwaltungsratspräsident des Suhrental Alterszentrums. Bild: Mathias Förster

Es ist ein Schritt in die richtige Richtung: Der 54-jährige Karsten Bugmann übernimmt das Verwaltungsratspräsidium der Regionale Alterszentrum Schöftland AG. Er folgt auf Ralph Bürge, der im Februar überraschend abgetreten war. Bugmann arbeitet gemäss der Medienmitteilung des Verwaltungsrats als Leiter Personalmanagement am Paul Scherrer Institut (PSI) in Villigen und präsidiert unter anderem Work Life Aargau.

Er ist Jurist und Executive Master of Business Administration, Dozent für Leadership an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) und hat langjährige Führungserfahrung auf operativer und strategischer Ebene in der Wirtschaft und in Non‐Profit Organisationen. «Dazu bringt er für die Position als VRP wertvolle Aus‐ und Weiterbildungen mit, inklusive einer Weiterbildung für Verwaltungsräte», so der Verwaltungsrat.

Karsten Bugmann kenne das Gesundheitswesen unter anderem durch seine Tätigkeit als Verwaltungsrat eines Alterszentrums, heisst es weiter im Schreiben. Ausserdem war er Verwaltungsrat und Verwaltungsratspräsident der Spitex Region Brugg AG, die er mit aufgebaut hatte. In seinem Wohnort Windisch sass er ausserdem für die SP im Einwohnerrat und Gemeinderat.

Eine Übergangsphase beendet, eine läuft noch

Noch mit einer Interimslösung unterwegs ist die Geschäftsleitung. Mitte Mai hatte der Verwaltungsrat Geschäftsleiterin Bernadette Flükiger entlassen. Othmar Füglister, der via «einer auf das Interimsmanagement von Pflegeorganisationen spezialisierten Beratungsfirma» engagiert wurde, leitet das Heim voraussichtlich bis Ende Jahr interimistisch. «Nach einer umfassenden Analyse der Ist-Situation will der Verwaltungsrat die Suche nach einer neuen Person als definitive Lösung für die Geschäftsführung starten», hatte das Gremium mitgeteilt.