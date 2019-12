Schnelles Überholmanöver auf der Staffelegg: Manager kommt Ausflug mit dem Bentley teuer zu stehen

Rechtzeitig auf Ostern hin meldete sich der Frühling 2019 an. Auch bei Helmut F. (Name geändert): Am Karfreitagmorgen setzte sich der 52-jährige Schweizer, der als international aktiver Manager tätig ist, ans Steuer seines Cabriolets und fuhr die Staffelegg-Südrampe hinauf. Beim fahrbaren Untersatz handelte es sich nicht um irgendein Cabriolet, sondern um einen Bentley Continental. Für so was muss man schon mal gut 200'000 Franken in die Hand nehmen. Zum 50. Geburtstag habe er sich eben mal was gegönnt, sagte Helmut F. vor dem Bezirksgericht Aarau.

Diesen edlen Engländer mit rund 600 Pferdchen unter der Kühlerhaube. Damit liesse sich eine Spitzengeschwindigkeit von über 300 km/h erreichen – aber nicht auf der Staffeleggstrasse. Gleichwohl rollte der spärliche Verkehr an diesem wunderschönen Frühlingsmorgen nach dem Empfinden des Bentley-Piloten ein wenig zu gemächlich bergauf. Das war letztlich der Grund dafür, dass sich Helmut F. dieser Tage vor Gerichtspräsident Andreas Schöb als Einzelrichter verantworten musste.

Blitzentscheid für die Flucht nach vorn

Ort der Handlung war die Steigung unterhalb der Passhöhe, wo es bergwärts eine rund 300 Meter lange zweite Spur gibt, die es erlaubt, Lastwagen und andere langsamere Fahrzeuge zu überholen. Etwa gleichzeitig wechselten Helmut F. und der Lenker unmittelbar vor ihm auf die Überholspur, um ein solches Auto zu überholen.

Der andere Lenker, sagte Helmut F. vor Gericht, habe relativ viel Zeit für das Manöver gebraucht. «Ich musste darum einen Blitzentscheid treffen», so der Cabrio-Fahrer mit Blick auf das nahende Ende der Überholspur. Heisst: Er gab Gas, «um das Überholmanöver sauber zu Ende zu führen» – und auch das Auto, das vor ihm überholt hatte, hinter sich zu lassen. Damit, so Helmut F., habe er keine Sicherheitslinie überfahren und niemanden gefährdet. Letzteres, meinte er, wäre hingegen der Fall gewesen, wenn er versucht hätte, abzubremsen und in die Lücke zu schlüpfen.