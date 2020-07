Schmützli für den General: 87-jährige Aarauerin über die Zeit als der Maienzug das letzte Mal ausfiel

Sie hat ihn gesehen, den General, den hochverehrten. Den Mann in Uniform, dem die Eltern ihre Kleinkinder entgegenstreckten, damit sie ihm ein Schmützli geben konnten, was für eine Aufregung die Aarauer da erfasst hatte! Aber das war schon was, General Guisan höchstpersönlich, der oberste Befehlshaber der Schweizer Armee, als Ehrengast am Friedens-Maienzug 1945.

75 Jahre ist das jetzt her. Aber Gertrud Nüsperli (87) erinnert sich so gestochen scharf, als wäre es gestern gewesen. An das neue weisse Kleid, das ihr die Schneiderin genäht hatte. An die Sandalen, schneeweiss, was für ein Privileg, dazu eine Kette und einen Feldblumenstrauss, so üppig, dass die Arme lahm wurden. Die ganze Gemeindeschulzeit lang hatte sie am Maienzug das gleiche Kleid getragen, verlängert, ausgelassen, angesetzt; Sandalen gab es nur im praktischen und alltagstauglichen Braun, alles war ja rationiert während des Krieges. Doch für den Friedens-Maienzug als Bezirksschülerin sollte alles perfekt sein. Und das war es. Die halbe Maienzugwurst war für den Vater Wenn Gertrud Nüsperli an die Maienzüge ihrer Kindheit zurückdenkt, dann tut sie das in diesen Wochen mit einem anderen Gefühl als sonst. Die Entbehrungen der letzten Wochen, die fehlenden Kontakte, das Daheimbleiben müssen, das hat viel vom Gefühl der Kriegsjahre hochgespült. «Ich habe wieder hartes Brot im Kaffee getunkt; wie damals während des Krieges», sagt sie und lächelt. Und dann blättert sie durch die Marken-Bögen für Lebensmittel, Seife, Schuhe und Mahlzeiten; alle hat sie aufgehoben. Den ganzen Krieg über habe sie sich auf einen gehäuften Teller Reis gefreut, sagt sie. «Und nur eine einzige Tafel Schokolade war erlaubt pro Person und Monat; das war nicht einfach.»