Schmiedrued-Walde Nach Brand obdachlos und ohne Lebensgrundlage: «Ich weiss einfach nicht, wie es weitergehen soll» Katarina Poka hat schwere Tage hinter sich. Nach einem Brand im Obergeschoss ist ihr geliebtes Häuschen auf dem Lande unbewohnbar. Sie sucht verzweifelt eine neue Bleibe für sich und ihre Tiere.

Ihr Zuhause ist nicht mehr bewohnbar: Katarina Poka sucht dringend eine neue Bleibe für sich und ihre Tiere. Pascal Bruhin

«Manchmal habe ich das Gefühl, ich stehe immer noch unter Schock.» Den 25. Januar 2022 wird Katarina Poka wohl nie wieder vergessen. In den frühen Abendstunden entflammte im Dachgeschoss ihres Miethäuschens im Schmiedrueder Dorfteil Walde ein Feuer. Ein elektrischer Defekt im Kleiderzimmer im Obergeschoss, so ihre Vermutung. Die offiziellen Ermittlungen zur Brandursache sind jedoch noch im Gange. Nur mit viel Glück konnte Poka sich und ihre Tiere retten.

Am Tag nach dem Brand beschrieb Katarina Poka in der Sendung «Aktuell», wie sie sich und ihre Tiere retten konnte. Tele M1

(26. Januar 2022)

Zehn Tage sind vergangen seit dieser Nacht. Noch immer kann es Katarina Poka kaum glauben. Von vorne ist dem Haus nicht anzusehen, dass es nicht mehr bewohnbar ist. Poka führt in den Garten, wo das Ausmass der Zerstörung erst sichtbar wird. Kaputte Ziegel und Balken säumen die Rasenflächen. Im Baum direkt unter dem Erker des Zimmers im Obergeschoss, in dem es gebrannt hat, liegen angesengte Kleider Pokas. Es war ihr Kleiderzimmer, das in Flammen stand.

Ungläubig blickt Katarina Poka den Trümmern ihrer Existenz entgegen. Pascal Bruhin

Berufliche Existenz steht auf dem Spiel

«Ich darf gar nicht daran denken, was alles hätte passieren können», sagt die 50-Jährige. Ungläubig blickt sie auf die Trümmer in ihrem Garten. «Es gibt Momente, in denen ich völlig verzweifelt bin.» Das ist so einer. Der Kloss in ihrem Hals lässt ihr das Reden hörbar schwerfallen. Sie sagt:

«Ich weiss einfach nicht, wie es weitergehen soll. Diese Ungewissheit raubt mir eigentlich am meisten Kraft.»

Nicht nur die Sorgen über den Verlust ihres geliebten Häuschens, sondern auch Ängste über ihre finanzielle Zukunft plagen sie.

Im Baum unter dem Fenster hängen verkohlte Kleiderstücke. Pascal Bruhin

Denn mit dem Haus hat Poka auch ihre Lebensgrundlage verloren. Die selbstständige Naturheilpraktikerin empfängt ihre Patienten normalerweise in ihrer Praxis im Obergeschoss ihres Zuhauses. Daran ist angesichts der noch immer starken Rauchbelastung im Haus nicht zu denken. Poka selbst konnte unterdessen in der leer stehenden Einliegerwohnung ihrer Nachbarn unterkommen. Doch nur bis Ende März. Spätestens bis dann muss sie eine neue Bleibe für sich und ihre Tiere – drei Chihuahuas, fünf Katzen und sieben Hühner – gefunden haben.

Ihre Tiere – hier Kater Whisky – geben der 50-Jährigen Kraft. Pascal Bruhin

Mietvertrag läuft Ende April aus

Denn ob und wann das Haus wieder bewohnbar sein wird, steht in den Sternen. Zudem läuft Pokas Mietvertrag sowieso Ende April aus, sie muss also ausziehen. «Wenn ich wenigstens wüsste, wann und wohin ich ziehen kann, ginge es mir besser», sagt sie. Bislang blieben alle jegliche Versuche erfolglos, obwohl sie ihr gesamtes Umfeld bei der Haussuche unterstützt.

«Ich brauche nicht viel Luxus und mag ältere Häuser», sagt Poka. Zudem sei sie es gewohnt, selbst anzupacken und zu renovieren. Sie sucht wiederum ein ähnliches Häuschen mit viel Umschwung in ländlicher Gegend zu einem Mietzins von maximal 2700 Franken pro Monat. Dafür würde sie den Aargau auch verlassen und in einen der umliegenden Kantone ziehen. Poka ist überzeugt:

«Irgendwo ist das Häuschen, das auf mich wartet.»

Trotz ihres Schicksalsschlags bleibt die gebürtige Baselbieterin also dennoch optimistisch und glaubt fest an ein Happy End: «In der grössten Krise liegt auf oft etwas Gutes drin», ist sie überzeugt. «Das Schlimmste, was ich jetzt machen kann, ist aufgeben.»