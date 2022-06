Schmiedrued-Walde Chuesy oder – die mit den Kühen tanzen und spielen Barbara Schirmer und Mahalia Horvath nähern sich musikalisch-tänzerisch der Kuh – Premiere ist am 3. Juli in einem Kuhstall in Walde.

Barbara Schirmer und Mahalia Horvath (v.l.) von Chuesy. zvg

«Chuesy» nennt sich die musikalisch-tänzerische Begegnung mit der Kuh, zu der Barbara Schirmer die Musik und Mahalia Horvath den Tanz beitragen. Die Vorstellungen finden in Kuhställen, teils auf Weiden statt; die Kühe sind dabei und spielen mit, auch wenn sie schweigen. Oder muhen, ruhen, kauen. Oder scheissen.

Zur Beruhigung: Es gibt für alle Besucherinnen und Besucher eine Sitzgelegenheit ausserhalb der Gummistiefelzone. Sagt Barbara Schirmer, die mit Hackbrett und anderen Instrumenten die Kühe betören wird, aber auch das Publikum. Mit «Chüereien» und «Alpsegen», einschlägigen Klängen und Geräuschen. Auch der Melkroboter ist dabei.

Vom Übermut bis zur Wiederkäu-Trance

Was für eine Übungsanlage! Barbara Schirmer kennt die Kühe aus der täglichen Begegnung, und Hunzikers Hof an der Schürstrasse in Walde, der Premierenort, ist denn auch für die Musikerin ein Heimspiel. «Ich finde Kühe je länger, desto faszinierender», sagt sie, die seit Jahrzehnten in der Schürmüli lebt. Sie spricht von Familienszenen mit Kühen und Kälbern, auch mal ein Stier, kennt die Temperamentsausbrüche, wenn sie im Frühling erstmals auf die Weide gelassen werden, wo es «hoppdebäse» zu- und hergeht. Auf der anderen Seite die Gelassenheit und Genügsamkeit, der Trancezustand beim Wiederkäuen.

Chuesy ist eine «wertfreie Hommage an die Kuh». zvg

Die Kühe kennen Barbara Schirmers Musik. «Manche hören auf mit Wiederkäuen, kommen näher», sagt sie. Also sei es nichts Grässliches für sie, wenn sie im Stall Musik mache. Die Musikerin hat zur Kuh recherchiert, diesem Tier, das den Menschen seit 10’000 Jahren begleitet. Von ihren Reisen in Südamerika, Asien und Afrika kennt sie auch die Verwandten der Schweizer Kühe. Sie war bei Yak-Nomaden in der Mongolei oder in Madagaskar, wo Zebus leben.

«Jede Aufführung ist einzigartig»

All diese Einflüsse kommen in Schweizer Ställen im Programm, eine «wertfreie Hommage an die Kuh», eine respektvolle Annäherung, zum Klingen, samt Holzglocken aus anderen Weltgegenden und musikalischen Fusionen. Die Kuh zieht sich als Roter Faden durch das Programm, sei es in ihrer Gesamtheit oder indem die beiden Frauen sich musikalisch und tänzerisch an Details heranzoomen: Auge, Euter, Schwanz. Sie bieten Bewegung und Musik; Gedanken machen kann sich das Publikum selber.

«Jede Aufführung ist einzigartig», sagt Barbara Schirmer. Wie jeder Stall anders aussieht. Einzelne Szenen sind fest geplant; dazu ist aber auch Raum für Improvisation. «Eine Gratwanderung zwischen Tradition und Neuland; ich liebe solche Spannungen», sagt die Musikerin. Auf dem Mattenhof in Kölliken (27. August, 19.30 Uhr) beispielsweise gibt’s mit der Heubühne im Obergeschoss einen zweiten Spielort.

Am Sonntag, 3. Juli, ist Premiere im Ruedertal

Die Bauern, die für «Chuesy» auf ihren Höfen die Ställe oder Weiden öffnen, bieten zum Teil auch Gastronomisches an, und Ruedi Weber nimmt auf dem Trolerhof in Menziken (26. August, 19 Uhr) das Publikum mit zum Eintreiben des Viehs.

Premiere ist am Sonntag, 3. Juli, um 10.30 Uhr im Walde. Geplant sind dieses Jahr acht Aufführungen, zu den erwähnten eine in der Forch bei Zürich, zwei in der Westschweiz, je eine noch in Willisau und Gebenstorf. Vielleicht geht’s nächstes Jahr auf die Alp? Eine Vorstellung dauert etwa eine Stunde.

Reservation: www.eventfrog.ch; Informationen www.hackbrett.com.