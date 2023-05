Schlossrued Eingestürztes Dach: Warum noch immer nicht klar ist, wie es mit der Schlossscheune weitergeht Im Spätsommer 2022 sind Teile des grossen Walmdaches der Scheune beim Schloss Rued eingestürzt. Ob das 200-jährige Dach rekonstruiert oder die Scheune abgebrochen wird, ist bis heute nicht entschieden.

Das eingestürzte Dach der Schlossscheune in Schlossrued. Bild: Katja Schlegel

(AZ-Archiv)

Es ist ein trauriger Anblick: Das Loch, das im Dach der Scheune beim Schloss Rued klafft. Im Spätsommer letzten Jahres ist ein Teil des knapp 200-jährigen Baus eingestürzt, seither flattern rund ums Areal Absperrbänder.

Wie es mit der Scheune weitergeht, ob sie abgerissen oder wieder aufgebaut wird, ist bis heute nicht entschieden, wie der Schlossrueder Gemeindeschreiber Peter Lüthy auf Anfrage sagt. Dass ein Abriss überhaupt im Raum steht, ist dem Umstand geschuldet, dass die Scheune – anders als das denkmalgeschützte Schloss – im Bauinventar erfasst ist.

Damit ist sie nur kommunal schützenswert, was für die Eigentümerschaft keinen verpflichtenden Charakter hat. Die Scheune gehört einer Privatperson und nicht der Schlosseigentümerin (HAN Immobilien/Erowa AG, Reinach). Klar ist, dass ein Wiederaufbau der Dachkonstruktion der zwischen 1824 und 1827 erstellten Scheune eine sehr kostspielige Angelegenheit wäre.

«Wir stehen in regelmässigem Kontakt mit der Eigentümerschaft», so Lüthy. Noch sei es aber aufgrund Landesabwesenheit nicht zur entscheidenden Besprechung gekommen. Aufgrund der prominenten Lage der Stallscheune eng beteiligt an der Diskussion ist auch die kantonale Denkmalpflege. Im Januar hiess es seitens Departement Bildung, Verkehr und Sport, dass der Scheune deshalb «als Teil der wertvollen Baugruppe auch im Hinblick auf den Umgebungsschutz des nahe gelegenen, kantonal geschützten Knappenhauses und des Schlosses selbst eine wichtige Rolle» zukomme.

Laut Lüthy habe die Gemeinde den Zustand des Scheunendachs im Blick: «Soweit erkennbar haben die Schäden seit dem Einsturz nicht weiter zugenommen.» Angaben dazu, wann mit einem Entscheid zu rechnen ist, könne er keine machen, ebenso wenig zu einer Tendenz. «Aber wir hoffen natürlich auf eine baldige Entscheidung.»