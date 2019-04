Die älteste Aarauer Mühle – 1304 erwähnt – stand neben dem Frauenkloster St. Ursula unten am Ziegelrain, wie Urs Bänziger und Martin Pestalozzi in «Der Aarauer Stadtbach» schreiben. Die Obere Mühle wurde ebenfalls 1304 erstmals erwähnt. Sie lief bis 1888, bis sie zum ersten städtischen Stromkraftwerk umgebaut wurde. Heute befindet sich darin der McDonald’s. Die Untere Mühle (heute Velo Grassi) wurde erstmals 1358 erwähnt und lief mindestens bis 1888. Danach wurde die Anlage zu einer Schreinerei umgebaut. Die Mittlere Mühle ist die jüngste: Gebaut 1587 wurde sie am Ende des Mühlegässli. Die als «Stadtmühle» bekannte Mühle wurde bis 1966 betrieben, bis sie einem Grossbrand zum Opfer fiel und durch ein Mehrfamilienhaus ersetzt wurde. Nebst den Kornmühlen gab es eine Vielzahl von Wasserrädern am Stadtbach, die den Handwerkern beim Schleifen, Mahlen, Sägen und Klopfen halfen.