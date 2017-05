Um sich ein Bild zu machen, hat Burger sich am Donnerstag mit den «Schlaflos»-Betreibern getroffen und sich deren Korrespondenz mit der Stadt sowie die Baubewilligungsunterlagen zeigen lassen, die mittlerweile auch der az vorliegen.

«Wirklich verhältnismässig?»

Burgers Anfrage umfasst rund ein Dutzend Punkte. Er will unter anderem wissen, ob der Stadtrat es wirklich als verhältnismässig erachte, dass die Betreiber 100'000 Franken in Wärmedämmungsmassnahmen stecken müssen, die 2020 mitsamt dem Gebäude abgerissen würden. Er führt weiter an, laut den Betreibern laufe die Heizung nur rund zwei Stunden pro Woche, jeweils kurz vor der Club-Eröffnung.

Und: Gegenüber dem Onlineportal 20min.ch hatte Stadtbaumeister Jan Hlavica gesagt: «Auch wir wären an einer Lösung mit Herrn Glauser interessiert, doch dafür müsste er überhaupt einmal mit uns reden wollen.» – «Die Aussage, die Betreiber hätte die Stadt nicht kontaktiert, stimmt offensichtlich nicht», sagt Einwohnerrat Burger.

Ihm liegt die entsprechende Korrespondenz vor, wonach die Betreiber schon vor Monaten an die Stadtverwaltung geschrieben hatten. «Anfang März gelangten die Betreiber an den Stadtrat und ersuchten förmlich um eine Verlängerung der Bewilligung», so Burger. «Die Stadt liess dieses Ersuchen aber mehrere Wochen liegen und erteilt Mitte April eine abschlägige Antwort.» Immerhin stellt sie die Möglichkeit in den Raum, den Club ohne Dämmung weiterzubetreiben – aber nur in den warmen Monaten, wenn gar nicht geheizt wird.

Was ist eigentlich das «Schlaflos»?

Das «Schlaflos» ist ein Member-Club und befindet sich in einem 1952 erbauten ehemaligen Schreinereigebäude, das zwischenzeitlich auch als Autowerkstatt diente. Es umfasst 400 Stehplätze und eine Bar im Erdgeschoss sowie bis zu 80 Sitzplätze in der Lounge darüber.

Ärger hatten die Betreiber im 2013, als sie den Club umbauten und eröffneten, ohne vorher ein Baugesuch einzureichen oder die weiteren nötigen Bewilligungen einzuholen. Dafür erhielten sie eine Busse. Während des Betriebs gab es vereinzelt Reklamationen von Anwohnern wegen der Lärmemissionen.