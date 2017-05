«Das freut mich sehr und ich bin zuversichtlich, dass wir eine Lösung finden werden», erklärte «Schlaflos»-Clubchef Philipp Glauser gegenüber «20 Minuten». Sein Klub ist seit einer Woche geschlossen. Am Tag nach der Einwohnerratsdebatte, meldete sich die Stadt Aarau mit Terminvorschlägen für ein Gespräch bei Glauser.

Glauser hofft auf eine Verlängerung mindestens einen Sommer lang – so lange wie die Heizung nicht benutzt werden muss. Der Club soll schon in wenigen Wochen wieder in Betrieb sein. Die Klubszene zeigt sich solidarisch: Die Schlaflos-Member geniessen heute Freitag von Vorzugspreisen an einer Party in der Roten Fabrik in Zürich. Alternativ bietet auch der Nordstern in Basel zu reduziertem Preis Eintritt.