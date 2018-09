«Der Kanton Aargau setzt sich dafür ein, dass für die Jahre 2019 und 2020 einzelne Züge kurzfristig nochmals geprüft werden.» Dies teilt der Kanton der Gemeinde Murgenthal mit – als Antwort auf ihre Beschwerde zur Fahrplan-Vernehmlassung. Das Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau verspricht zudem, dass ab Dezember 2020 nebst den stündlich verkehrenden Direktzügen der S23 eine um 23/37 Minuten versetzte Verbindung mit kurzer Umsteigezeit (9 Minuten) in Olten eingerichtet wird, sodass in Spitzenzeiten wiederum zwei gute Verbindungen pro Stunde aus dem Westaargau in die Kantonshauptstadt Aarau bestehen.

Verantwortlich für die Verschlechterung des SBB-Angebots für Murgenthal, Rothrist und Aarburg-Oftringen in den Jahren 2019 und 2020 sind Bauarbeiten auf der Nadelöhr-Strecke Aarau–Olten. Murgenthals Gemeinderat habe Verständnis dafür, dass die Bauarbeiten mit Einschränkungen verbunden seien, sagt Gemeindeschreiber Rolf Wernli. «Er hätte sich dennoch eine bessere Alternative gewünscht.» Die langfristige Lösung ab Dezember 2020 sei jedoch akzeptabel. Der Gemeinderat gehe davon aus, dass er das Departement diesbezüglich beim Wort nehmen dürfe.

Nicht nur die betroffenen Gemeinden wehrten sich gegen den Abbau der direkten Verbindungen nach Aarau: Der Jungfreisinnige Fabian Grepper aus Murgenthal übergab am 16. August dem Kanton Aargau eine von 890 Personen unterschriebene Petition.