Im Februar lag der Entwurf der Feuerwehrorganisationsverordnung zur Vernehmlassung auf. Die Verordnung ersetzt das Feuerwehrreglement aus dem Jahr 2009. Anlass zur Totalrevision gaben nicht zuletzt die Professionalisierung der Aarauer Feuerwehr (mit einem festangestellten Kommandanten bzw. einer Kommandantin an der Spitze) und die Integration der Feuerwehr in die neue Sicherheitsabteilung der Stadt Aarau per 1. Juni 2019.

Im Rahmen der Vernehmlassung gingen, wie die Stadt in einer Medienmitteilung schreibt, 32 Eingaben ein, «die geprüft und teilweise in die neue Version eingearbeitet wurden». Die definitive Fassung der Verordnung, die am 1. Juni in Kraft treten soll, hat der Stadtrat in der Sitzung vom 29. April verabschiedet. Sie muss noch von der Aargauischen Gebäudeversicherung in ihrer Funktion als Aufsichtsbehörde genehmigt werden.

Gegen «doppelten Lohn»

Hauptstreitpunkt im neuen Reglement war in der öffentlichen Wahrnehmung eine personalrechtliche Frage, die nicht im neuen Personalreglement der Stadt, sondern eben in der Feuerwehrorganisationsverordnung geregelt wurde: jene der Besoldung der in die Feuerwehr eingeteilten städtischen Angestellten im Fall, dass sie von der Arbeit weg zu einem Einsatz gerufen werden.