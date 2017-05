Versprayte Schulgebäude, abgerissene Baumkronen und geschälte Bäume, die bald absterben werden: So haben Vandalen an der Primarschule in Unterentfelden gewütet. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 21 000 Franken. Besonders ärgerlich: Vor rund einem Jahr kam bereits zu einem ähnlichen Vorfall. Damals wurde der Baum neben dem Brunnen geköpft. "Ich finde es sehr schade. Wir haben hier ein wunderbares Schulareal, das ein Treffpunkt für Jung und Alt ist", erzählt Schulleiter David Leuenberger.

500 Franken Belohnung ausgesetzt

Bereits vor einem Monat wüteten Unbekannte auch im Nachbardorf Schönenwerd: Dort haben sie einen 15-jährigen Baum gefällt. Der Schaden betrug rund 10 000 Franken. Dank Hinweisen aus der Bevölkerung konnte die Polizei in diesem Fall schon Tatverdächtige ausmachen.

Darauf hofft nun auch die Unterentfelder Schule. Mit Briefen, die sie an Schüler und Eltern geschickt haben, suchen sie nach Zeugen und setzen dabei eine Belohnung von 500 Franken aus.