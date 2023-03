Rupperswil/Wildegg Kollision nach Überholmanöver – Polizei sucht Zeugen Nachdem ein Auto einen Lastwagen überholte, musste auf der Gegenfahrbahn ein Auto stark bremsen. Dies führt zu einer Auffahrkollision. Das überholende Auto fuhr weiter und wird gesucht.

Ein Volvo-Fahrer war am Donnerstagabend kurz vor 18 Uhr auf der Aaretalstrasse unterwegs. Er wollte von Rupperswil in Richtung Wildegg fahren. Plötzlich sei dann ein dunkler Kleinwagen auf der Gegenfahrbahn aufgetaucht, um einen Lastwagen zu überholen, so schilderte es der Volvo-Fahrer der Kantonspolizei. Um eine drohende Frontalkollision zu verhindern, musste der Volvo-Fahrer stark abbremsen.

So kam es dann leider doch zu einer Kollision: Ein nachfolgender VW prallte ins Heck des Volvo. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, es blieb beim Blechschaden.

Der fragliche Kleinwagen setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Die Mobile Polizei Schafisheim (Telefon 062/886'88'88) sucht daher die Person am Steuer oder allfällige Augenzeugen. (phh)

