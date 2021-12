Rupperswil Mehr Arbeit als Stellenprozente –Gemeindeammann über Massnahmen auf der Verwaltung: «Wir sind in einem Spannungsfeld» Auf der Verwaltung klafft ein Loch von 120 Stellenprozenten, das mit Temporäreinsätzen und Outsourcing gestopft wird. Keine Dauerlösung, der Gemeinderat habe aber handeln müssen, sagt der Ammann.

In Rupperswil wird nun mit Temporärangestellten und der externen Vergabe von Aufgaben gearbeitet und verglichen, ob eine Aufstockung des Pensums doch günstiger wäre. Bild: Daniel Vizentini

40 Stellenprozente zusätzlich bekommt die Steuerverwaltung, zehn Prozent die Bauverwaltung und weitere zehn werden extern vergeben. Damit ist die Stellerhöhung, wie sie die Gemeindeversammlung von Rupperswil kürzlich abgesegnet hatte, aufgebraucht.

Es bleibt: Mehr Arbeit als Stellenprozente. «Dies auch deshalb, weil die Bevölkerungszahl ständig zunimmt und die Bedürfnisse der Einwohnerinnen und Einwohner nach individueller, rascher und kompetenter Betreuung durch die Verwaltung ständig ansteigt», sagt Gemeindeammann Ruedi Hediger. Denn der Gemeinderat hatte eine Erhöhung um 180 Prozent beantragt, das dreifache von dem also, was das Volk genehmigt hatte. Die Behörde hat deshalb Massnahmen ergriffen. Sie stellt ab 2022 und auf ein Jahr begrenzt temporäres Personal ein, vergibt Aufträge und Aufgaben teilweise extern und hat die Schalteröffnungszeiten um zwei Tage gekürzt. Denn: «Wir sind in einem Spannungsfeld», sagt Hediger. «Wir haben eine Pflicht als Vertretung der Bevölkerung, aber auch eine als Arbeitgeber.»

Der Rupperswiler Gemeindeammann Ruedi Hediger. Bild: Chris Iseli

Letzteres bedinge, dass für die Arbeitnehmenden Bedingungen geschaffen werden, unter denen sie einen normalen Arbeitsalltag haben können. «Viele Überstunden und Pendenzenberge, die immer höher werden, das geht eine Zeit lang, macht aber irgendwann unzufrieden», sagt Hediger. Auch wenn die Massnahmen, welche die Behörde ergriffen habe, nicht ganz dem Wunsch des Volkes entsprechen, seien sie doch notwendig.

Das Volk nochmals um mehr bitten

Günstiger, als die Pensen der Festangestellten aufzustocken, werden die Temporäreinsätze und das Outsourcing kaum. Im Gegenteil. Das gelte es nun aber zu beobachten, genau aufzulisten und zu vergleichen, erläutert Hediger.

Und dann? Sicher noch nicht im Juni, aber in einem Jahr oder eineinhalb wird das Thema wohl nochmals an einer Gemeindeversammlung traktandiert. In der Hoffnung, dass die Stimmbevölkerung dann die Stellenprozente um die Prozente erhöht, die tatsächlich benötigt werden. Es seien an der letzten Gemeindeversammlung mehr Abklärungen gefordert worden, so Hediger. Das passiere nun. Sagt das Stimmvolk wiederum nein, muss die neue Behörde erneut über die Bücher.