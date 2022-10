Rupperswil Ein Fremdgänger lernt zwangsläufig zu flunkern: Was das Theater-Tangram dem Publikum zeigen wird Zweimal musste das Rupperswiler Theatergruppe wegen der Pandemie seine Aufführungen verschieben. Nun will es sein Publikum unterhalten – und tut es mit einer irrwitzigen Hotelkomödie.

Nach der Probe übt Regisseurin Monika Weber (am Bühnenrand stehend) Manöverkritik: Was können die Spielenden besser machen? Peter Weingartner

Knappe drei Wochen vor der Premiere ihres Zweiakters «Zimmer 12A» arbeitet Jens Barth noch am Bühnenbild. Nicht ganz einfach: Verschiedene Räume und zahlreiche Türen sorgen für Turbulenzen im etwas heruntergekommenen Hotel Schweizerhof. Und in der Mitte steht – pikant, pikant – ein breites Bett.

Regisseurin Monika Weber lässt die Rupperswiler Theatergruppe Tangram den ersten Akt durchspielen; die Spielerinnen und Spieler erfahren so selber, wo es noch hapert. In der Manöverkritik nach der Probe kommt aufs Tapet, was ihr nicht gepasst hat. «Mit dem Wägeli bist du zu spät dran», sagt Monika Weber dem Hoteldiener. Sie hat eine Seite mit Notizen gefüllt. Und auch einige der Spielenden machen sich in ihrem Textbuch Notizen. Es geht um Positionen und zeitliche Genauigkeiten. Denn die Komödie lebt vom Tempo und von der Präzision: rein – raus, Türe auf – Türe zu.

Alle haben ihren Flick weg

Die Konstellation hat's in sich. Georg Gabathuler, Arzt, will sich mit seiner Praxisassistentin vergnügen. Es reicht nicht, dass der Hotelboss bei der Zimmervermietung die Übersicht verloren hat, nein: Gabathulers Gattin, die ihren Gemahl beim Golfen wähnt, muss als Harfenistin beim Musikfestival im Ort einspringen und wird im Schweizerhof einquartiert. Der Beginn eines Katz- und Mausspiels, zumal da auch noch ein Pärchen in den Flitterwochen nächtigen will und die Saat der Flunkereien in fatalen Missverständnissen aufgeht.

Wie soll der Arzt auf Freiersfüssen (Adi Tinner) dieses Wäschestück seiner überraschend eingetroffenen Ehefrau erklären? Peter Weingartner

Da haben sie alle ihren Flick weg. Der Hotelmanager mit dem Duftwahn, sein Portier mit dem Hang zur hohlen Hand. Notlügen gebären Gerüchte, und das totale Chaos ist bald angerichtet. Dabei ist durchaus bewundernswert, wie der betrügerische Arzt sich aus der Affäre zu mogeln versucht. Da feiert die Situationskomik Urständ, und der Wortwitz mit eindeutigen Doppeldeutigkeiten wird an den Aufführungen für Lacheruptionen sorgen, derweil die Braut in den Flitterwochen umgehend den Schluckauf kriegt.

Fröhliche Stimmung in der Rupperswiler Theaterfamilie

«Wir mussten zweimal verschieben, wegen Corona», sagt Monika Weber: vom März 21 über März 22 auf November 22. Immerhin blieb das Ensemble grossenteils dasselbe. Die Stimmung ist ansteckend fröhlich; es wird viel gelacht. Man merkt: Da herrscht eine familiäre Atmosphäre.

Tatsächlich: Jens Barth hat vor über 25 Jahren bereits im Bauch seiner Mutter, im aktuellen Stück die betrogene Arztgattin, Theaterluft geschnuppert. «Das Theaterspielen gefällt mir einfach», sagt der Schreiner als Bühnenbildner und im Stück als Blechbläser. Und als Monika Weber am Ende der Probe die Kuchenliste für die fünf Aufführungen, etwa zehn pro Abend, zückt und ausfüllt, meldet auch er sich: «Aber keine Torte, etwas Einfaches.» «Cake», notiert sich die Regisseurin auf die Liste.