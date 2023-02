Rupperswil-Auenstein Dringend nötige Sanierung beim Wasserkraftwerk – auch für die Fischgängigkeit Die Blockschwelle unterhalb des Wasserkraftwerks Rupperswil-Auenstein muss repariert werden. Die Zeit drängt, die Sanierung kollidiert aber sowieso mit grösseren Bauprojekten.

Die Blockschwelle unterhalb des Kraftwerks Rupperswil-Auenstein – etwa in der Bildmitte, rechts vom Damm – muss dringend saniert werden. Bild: Florian Wicki

Die Blockschwelle unterhalb des Stauwehrs des Wasserkraftwerks Rupperswil-Auenstein ist beschädigt. Bereits beim Bau des Wehrs wurde die Schwelle aus Blocksteinen und Beton errichtet, um die Sohle zu stabilisieren.

Vor zwei Jahren seien am linken Rand der Blockschwelle durch eine Sohlerosion im Unterwasser ein Teil der Schwellenkrone und des anschliessenden Wehrrückens abgebrochen. Das schreibt die Abteilung Landschaft und Gewässer des kantonalen Departements Bau, Verkehr und Umwelt. Das Projekt liegt noch bis am 7. März in Rupperswil, Auenstein und beim Kanton öffentlich auf.

Ein Plan des Kantons zeigt die Situation: Unterhalb des Dotierkraftwerks befindet sich die Alte Aare mit der beschädigten Blockschwelle. Bild: zvg

Die Sohle muss nun gesichert werden, nur schon zur Standsicherheit der ganzen Wehranlage. Dafür muss die Blockschwelle wieder instandgesetzt werden. Dazu kommt ein weiteres Problem. Wenn die Schwelle nicht funktioniert, dann fliesst das Wasser zu schnell ab. So liege der Wasserstand oberhalb der Schwelle nun rund 60 Zentimeter tiefer. Mit Konsequenzen: Durch die geringere Wasserspiegellage im Oberwasser der Schwelle sei auch die Funktionsfähigkeit der Fischaufstiegsanlage am Dotierkraftwerk nicht mehr gewährleistet.

Die Schwelle soll so umweltverträglich wie möglich saniert werden, liegt das Objekt doch in einem Auenschutzgebiet von nationaler Bedeutung. Dafür wurden vier Varianten geprüft, die alle die Umwandlung eines Teils der Schwelle in eine Sohlgleite vorsehen. Also in eine Art Rampe, über die das Wasser abfliessen kann.

Unterbruch, wenn Kraftwerk abgeschaltet wird

Laut Konzept sollen nach der Einrichtung der Baustelle und dem Einbau einer Spundwand – eine Metallwand, die das Wasser von der Baustelle fernhält – erst die Reste der erodierten Schwelle zurückgebaut werden. Nach der Wiederherstellung der Schwellenkrone wird eine flach geneigte Sohlgleite am linken Rand in die Schwelle integriert, die Auskolkung (Loch) soll gefüllt und gesichert werden.

Die Instandstellung der Blockschwelle sei dringend erforderlich, schreibt der Kanton. Die Arbeiten sollen etwa 16 Wochen in Anspruch nehmen. Der Baubeginn könne – bedingt durch Fischschonzeiten und zum Schutz der Kies- und Laichhabitate – erst nach den Schonzeiten ab dem 1. Juli erfolgen. Und doch muss man sich sputen, und zwar wegen anderer Bauprojekte: Und zwar wegen der geplanten – und nicht mehr aufschiebbaren – Gesamterneuerung des Frequenzumformerwerks Rupperswil, der Revision der Maschinengruppe 2 des Kraftwerks Rupperswil-Auenstein und der Revision des Dotierkraftwerkes.

Deshalb müssen die Arbeiten nicht nur zeitig beginnen, sondern sogar unterbrochen werden. Während des rund dreiwöchigen Unterbruchs sei zum Beispiel eine Totalabschaltung des Kraftwerks für ein paar Tage erforderlich. Da sich deswegen höhere Abflüsse in der Alten Aare ergeben, könne das zu einer Überströmung der Spundwand und zu einer Flutung der Baugrube führen. Das sei aber nicht weiter schlimm, heisst es: «Der Unterbruch wurde so angeordnet, dass durch eine Flutung der Baugrube nur Baubehelfe (Kiesschüttzungen) betroffen sind.»