Auch wenn mit Ausnahme der Halle alle anderen Gebäude der F. Aeschbach AG den Neubauten Platz machen musste, so ist die Industriegeschichte heute so präsent und greifbar wie noch nie. Dafür haben Robert Aeschbach und seine Familie gesorgt.

Mit welchem Gefühl steht er nun heute hier? In der geheizten Halle mit schneeweissen Vorhängen vor den vollgesprayten Wänden, gefüllt mit Designermöbeln und Blumenarrangements; in der Halle, in der es höchstens noch nach Möbelpolitur riecht? «Ich bin begeistert von der Halle», sagt Robert Aeschbach.

Die Giesserei, die Schmitte, die Montagehallen, in denen alles nach Öl und Eisen roch, so intensiv, dass man es auf der Zunge schmeckte. Sie war als Kind sein Abenteuerspielplatz, der Ort, der ihn – ebenfalls studierter Maschineningenieur – nachhaltig prägte.

Diese Maschinen sind das Vermächtnis seines Grossvaters, seiner Familie. Und sie stehen für einen Namen, der Aarau in der ganzen Welt berühmt gemacht hat: Artofex. Die Knetmaschinen, die einst bei Nacht und Nebel an die Bäcker ausgeliefert werden mussten, weil die Kunden Brot aus Teig wollten, den der Bäcker im Schweisse seines Angesichts geknetet hatte; die neue Technologie war ihnen suspekt.

Sie ist überall. Steht zwischen Orchideengestecken und Kerzenständern, hängt über den Bistrotischen, ist an die Wände genagelt: die Geschichte des Industriebetriebes der F. Aeschbach AG. Sie ist in der Aeschbachhalle, dem historischen Herzstück des Aeschbach-Quartiers, omnipräsent.

Der Reinacher Friedrich Aeschbach (1856–1936), Spross einer grossen Schmiedefamilie, kam 1887 nach Studien in Winterthur und Frankreich in die aufblühende Industriestadt Aarau und entwickelte in einer kleinen Werkstatt im «Hammer» erste hauswirtschaftliche Maschinen wie Brot- und Käseschneidemaschinen oder Fruchtpressen. 1895 wurde der Betrieb ins «Torfeld» verlegt. Mit der Erfindung einer Messerputzmaschine gelang Aeschbach der Durchbruch. 1904 baute er die Knetmaschine «Artofex», die weltweit verkauft wurde. Es folgten Maschinen für das Bäckerei- und Konditoreigewerbe, für Hotelküchen und die chemische Industrie sowie Backöfen und Kühlanlagen. Weil der Export limitiert war, gründete Aeschbach um 1920 Tochterfirmen in Mailand, Paris und London. Nach Friedrichs Tod 1936 ging die Firma an Neffe Emil über, 1947 übernahm Sohn Fritz das Unternehmen. In den Achtzigerjahren stellte sich eine Sättigung des Marktes ein, ausserdem fehlte eine Nachfolge. 1988 wurde die Firma verkauft. Die 2001 von ehemaligen Aeschbach-Mitarbeitern aufgebaute Artech GmbH in der Telli führt die Arbeit an den Bäckereimaschinen fort. (ksc)

Aus Familienalben und gesammelten Unterlagen haben sie Erinnerungen und Fakten zusammengetragen, die nun vom Museum Aargau aufgearbeitet werden, mitunter auch im Hinblick auf das Themenjahr «IndustrieWelt Aargau», das die Industriegeschichte des Kantons beleuchtet. «Wir wollen, dass die Leute den Zeitgeist von damals erfassen können. Diese Aufbruchstimmung, die in so vielen Bereichen und in der ganzen Schweiz geherrscht hat.»

Gezeigt wird die Geschichte der Firma Aeschbach in der Halle nicht nur in Bild und anhand der originalen Maschinen. Sie ist auch auf Infotafeln nachzulesen, unterteilt in die Themenbereiche Friedrich Aeschbach, Halle und Mechanisierung des Backgewerbes. Aufgearbeitet wurden diese von Historiker Manuel Cecilia. Ausserdem werden die Stationen mit Codes versehen, die der interessierte Besucher mit dem Handy scannen kann, und die ihm weitere Informationen und Bilder liefern.

Dass die Geschichte der Firma Aeschbach mehr als bloss Geschichte, sondern eine Herzensangelegenheit für ganz viele Aarauer ist, zeigen Robert Aeschbach die vielen Reaktionen ehemaliger «Aeschbacher». Eingefleischten ehemaligen Mitarbeitern wie Max Käser, der dafür gesorgt hat, dass die originalen Knetmaschinen heute in der Halle stehen. Käser, Stift von 1963 bis 67, heute 71 Jahre alt und der Firma über all die Jahre eng verbunden, mit der Gründung der Artech GmbH auch über das Ende hinaus (siehe Box zur Firmengeschichte).

«Ich bin verliebt in diese Maschinen», sagt Käser, tätschelt das türkise Eisen und erglüht beim Schwärmen über Schmiedetechnik und Fassungsvermögen, über Exaktheit und Lebensdauer, über Firmentraditionen und Messebesuche. Und er sagt über die Maschinen, was auch Robert Aeschbach erwähnt hat: «Diese Maschinen sind mehr als blosse Maschinen. Diese Maschinen stellen Lebensmittel her, das ist etwas anderes. Das sind Emotionen. Dass die nun hier in dieser Halle weiterleben, ist ein wunderbares Gefühl.»