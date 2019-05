Seit auf der Barmelweid gebaut wird, blieb rund um die Klinik fast kein Stein auf dem anderen. Nun, da das neue Bettenhaus bezogen werden konnte, laufen rundherum die Arbeiten für die Umgebungsgestaltung. Sie sollen bis im Herbst 2020 abgeschlossen sein. Unter Leitung der Landschaftsarchitekten (Byrum GmbH, Basel) werden insgesamt 90 Bäume – mit bis zu 12 Metern Höhe – und rund 260 Sträucher gepflanzt. Darunter sind auch 15 seltene Obstbaum-Sorten von Pro Specie Rara. Am Ende soll rund um die Barmelweid eine typische Juralandschaft entstehen.

Weil die Pflanzen nur im Herbst oder im Frühling in die Erde gebracht werden können, werden die Umgebungsarbeiten in vier Etappen umgesetzt. Die erste startete diese Woche mit zehn Bäumen. Gestern Mittwoch etwa pflanzen die Männer von Andi Schumacher Gartenbau eine gut acht Meter hohe Birke nördlich des neuen Bettenhauses. Damit sie Zeit hat, sich im Boden gut zu verankern und Wurzeln auszubilden – immerhin steht sie in einer Windschneise –, wurde die Birke mitsamt Armierungseisen, Spannset und Verankerungsnetz in den Boden gebracht.