Bei klassischem November-Wetter startete in Aarau der Rüeblimärt. Es werden heute Mittwoch gegen 40'000 Besucher erwartet. Die Gmüesler begannen mitten in der Nacht mit dem Aufbau ihrer Rüebli-Attraktionen. Der erste Eindruck nach einem schnellen Rundgang am frühen Morgen: Aarau ist heute ganz Rüebli, noch sehenswerter als sonst!