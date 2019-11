Rüebliland, Rüeblitorte, Rüeblimärt – die Aargauer sind verrückt nach dem Gewächs

Das Rüebli. Das Aargauer Kantonsheiligtum. Kommenden Mittwoch rollen ihm die Aarauer den Teppich aus, es ist Rüeblimärt. In allen Variationen wird das Rüebli auf den Tischen der Gemüsehändler liegen, von Farben von Weiss bis Purpur, von pfeifengerade bis verschlungen-knorrig, schlank bis knollig, mit Kraut und ohne, verwurstet, geraffelt, püriert, gebacken und eingekocht; der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Genauso wenig wie der Liebe zum Rüebli: Seit Jahrzehnten essen Herr und Frau Schweizer kein Gemüse lieber als das Rüebli. Achteinhalb Kilogramm waren es 2018 pro Person, so die Statistik der Schweizerischen Zentralstelle für Gemüsebau und Spezialkulturen. Und die Schweizer sind mit ihrer Vorliebe nicht allein.

Seit 4500 Jahren werden Rübeli gegessen

Rüebli gibt es überall auf der Welt, jede Küche kennt es, wachsen tut es überall, und das seit einer Ewigkeit. Wobei: Die ältesten gefundenen Rüebli-Samen sind rund 4500 Jahre alt, entdeckt wurden sie bei Pfahlbauten und prähistorischen Siedlungsplätzen in der Schweiz.

Obwohl das Rüebli bereits seit über 4500 Jahren gegessen wird; ohne geht es nicht und wird es auch künftig nicht gehen. «Der Stellenwert des Rüeblis ist einmalig», sagt auch Susanne Vögeli. 25 Jahre lang hat sie das Aarauer Kochstudio Cookuk geführt, 2015 hat sie gemeinsam mit Partner Max Rigendinger das Fülscher-Kochbuch neu aufgelegt und seit 2018 forscht und kocht sie in ihrem Atelier «Raum Acht» an der Bahnhofstrasse in vielfältigen Themen der Kochkultur.