«Rücksichtsloses Verhalten»: Anwohner fordert Fahrverbot für Töffs

Nach mehreren Petitionen gegen «Autoposer» und Tempobolzer in verschiedenen Gemeinden ist nun Küttigen an der Reihe: Ein Anwohner der Brandackerstrasse fordert ein Töff-Verbot auf der Verbindungsstrasse von Küttigen Richtung Gehren und Erlinsbach.

Hier fährt entlang, wer beispielsweise von dem Benkerjoch oder der Staffelegg herkommend über die Saalhöhe oder die Schafmatt will. An sonnigen Tagen, so schreibt der Petitionär, habe der Verkehr «eine Dimension angenommen, welche für Anwohner nicht mehr tragbar ist».