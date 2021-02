Rombach/Küttigen Alkoholisierter Junglenker baut Selbstunfall und flüchtet – das Nummernschild lässt er zurück Ein Junglenker verursachte am Sonntag einen Verkehrsunfall und fuhr davon ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wie sich herausstellte, war der Lenker alkoholisiert unterwegs. Den Führerausweis musste er abgeben.

Rombach/Küttigen: Selbstunfall verursacht und geflüchtet Kapo AG

(phh) Eine Stossstangenverschalung und ein Kontrollschild sollen in Rombach an der Bibersteinerstrasse liegen. Das zumindest meldete eine Drittperson am Sonntagabend gegen 20 Uhr dem Polizeinotruf.

Die dann aufgebotene Patrouille der Kantonspolizei konnte vor Ort ein pflichtwidriges Verhalten nach einem Verkehrsunfall feststellen: Der Lenker des Fahrzeugs hatte sich vom Unfallort entfernt.

Die Polizei konnte den mutmasslichen Lenker sowie das demolierte Auto jedoch an dessen Wohnort antreffen. Wie sich herausstellte, war der Lenker alkoholisiert unterwegs. Der durchgeführte Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von rund 0.8 Promille.

Der 20-jährige Somalier wird nun bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht und musste seinen Führerausweis auf Probe abgeben.

