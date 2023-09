Rombach Ersatz der Fussgängerbrücke am Rombachbächli – neuer Standort, zusätzliche Kosten Entgegen dem ursprünglich geplanten Projekt wird die Brücke Pappelweg um 50 Meter verschoben, damit Privatparzellen geschützt werden.

Das unscheinbare Rombachbächli birgt Expertinnen und Experten zufolge Hochwassergefahr. Bild: Katja Schlegel

Die ursprünglichen Pläne zur Erneuerung der Brücke Pappelweg sahen vor, dass sie an ihrem bisherigen Standort in Aarau (Parzelle 7908) ersetzt wird. Nun soll sie 50 Meter nach Osten, also bachabwärts, verlegt werden. Dies verlagert den Standort der Brücke auf eine öffentliche Parzelle der Gemeinde Küttigen an der Gysulastrasse.

Warum eine Neupositionierung?

Hauptgrund für die Neuausrichtung der Brücke ist der Schutz der Privatparzellen. Der Fussweg, welcher auch ein kantonaler Wanderweg ist, soll nicht mehr über Privatland führen. Die Umpositionierung gewährleistet dies, indem die Brücke auf öffentliches Land der Gemeinde Küttigen verschoben wird.

Das Rombachbächli schlängelt sich entlang der Gemeindegrenze durch die Quartiere Scheibenschachen und Aarenau. Dabei wird es durch seine flache Strecke und durch Brückenübergänge in seiner Abflusskapazität gestört. Dieses Schutzdefizit für Siedlungsgebiete wurde gemäss Baugesuch sowohl im ursprünglichen als auch im neu ausgearbeiteten Hochwasserschutzprojekt berücksichtigt.

Konstruktionsdetails und endgültige Positionierung

Die Neupositionierung der Brücke bedingt auch Anpassungen in ihrer Bauweise. Der Fussweg auf der Nordseite wird verlängert und führt durch einen bewaldeten Hügel, wodurch ein naturnahes Erlebnis für die Wanderer entstehen soll. Die geschätzten Kosten für den Steg Pappelweg und den dazugehörigen Fussweg belaufen sich auf rund 90’468 Franken. Im Vergleich zu den ursprünglichen Kosten des Hochwasserschutzprojekts von 2020, bei dem der Steg Pappelweg mit rund 45’000 Franken veranschlagt wurde, ist dies eine deutliche Erhöhung.

Bauzeit und Konstruktion

Für die gesamten Bauarbeiten wird eine Dauer von sechs bis acht Monaten erwartet. Der Steg wird Fussgängern und nicht motorisiertem Verkehr dienen und in einer Holzkonstruktion errichtet. Diese Bauweise ist nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern kann auch die Belastung trotz ihrer geringen Höhe gut tragen.

Einwände gegen das Bauprojekt können bis zum 25. September beim Stadtrat Aarau eingereicht werden.