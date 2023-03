Rombach Einbruch in die Aare-Apotheke – Tresor im Wald gefunden In der Nacht auf Donnerstag ist in der Aare-Apotheke an der Bibersteinerstrasse eingebrochen worden. Die Täterschaft konnte unerkannt flüchten.

ArgoviaToday/Tele M1

Am Donnerstagmorgen hat eine Frau bei der Kantonspolizei Aargau Meldung gemacht, sie habe in einem Waldstück in Küttigen einen geknackten Tresor gefunden. Gleichzeitig erhielt die Polizei auch eine Einbruchsmeldung von der Aare-Apotheke an der Bibersteinerstrasse in Rombach.

Eine Frau hatte den Tresor in einem Waldstück gefunden. Kapo AG

Die beiden Fälle hängen zusammen: Auf Anfrage von Tele M1 sagt Polizeisprecher Bernhard Graser, die unbekannte Täterschaft habe den Tresor, Bargeld und Medikamente aus der Apotheke mitgenommen.

Die Höhe des beim Einbruch entstandenen Sachschadens ist zurzeit noch nicht bekannt. (lba/ArgoviaToday)