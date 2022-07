«Romance Scam» Falscher Märchenprinz haut Aargauerin übers Ohr – Polizei warnt vor Betrugsmasche Eine Aargauerin ging im Internet einem angeblichen Arzt auf den Leim und verlor mehrere zehntausend Franken. Sie ist kein Einzelfall.

Die Frau schickte Waren in andere Länder und überwies angebliche Zoll- und Frachtgebühren (Symbolbild). Keystone

Von einem Dr. Joseph Greyson stammte die Nachricht, die die Aargauerin Anfang Jahr auf Facebook erhielt. Der gut aussehende Mann, der vorgab, als Arzt für die UNO im Sudan tätig zu sein, gefiel der 62-Jährigen. Sie tauschten Nachrichten aus und schon bald erklärte der Mann, dass er bei einem Schweizer Elektronik-Fachmarkt ein Geschenk für seine Tochter bestellt habe – und ob die Aargauerin die an ihre Adresse geschickten Geräte in das afrikanische Land weiterleiten könnte. So beschreibt die Kantonspolizei einen Fall, der sich kürzlich im Aargau ereignet hat.

Die Frau willigte ein – nicht nur einmal. Sie sendete auch zahlreiche Kinderschuhe für ein angebliches Waisenhaus ins Ausland. Auf den Rechnungen der Versandhäuser blieb sie allerdings sitzen. Zudem liess sie sich dazu überreden, über 20'000 Franken für angebliche Zoll- und Frachtgebühren zu überweisen.

Irgendwann begann die Aargauerin am angeblichen Arzt zu zweifeln. Bis sie bei der Polizei Anzeige erstattete.

«Romance Scam» eine der häufigsten Betrugsformen

«Dieses Beispiel zeigt anschaulich, wie die raffinierten Betrüger ein mit grosser Geduld aufgebautes Vertrauensverhältnis ausnützen, um dann in grossem Stil abzukassieren», schreibt die Aargauer Kantonspolizei. Hinter den vermeintlichen Liebhabern stünden organisierte Banden. Das als «Romance Scam» bekannte Phänomen sei zu einer der häufigsten Betrugsformen geworden und fordere laufend neue Opfer. Weit über eine Million Franken hätten Betrüger auf diese Art von Aargauer Opfern allein in diesem Jahr ergaunert. Die Kantonspolizei mahnt zu Wachsamkeit. (AZ)