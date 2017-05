Das rote Kajak wird vom Stadtbach, der sich hinter dem Landjägerwachthaus durch eine Rinne in die Tiefe stürzt, durchgeschüttelt. Alle Jahre wieder. Am Donnerstagabend war es einmal mehr so weit: Es war die 18. Wasserung des Kajaks von Roman Signer (79), dem renommierten Künstler, der auch die Ventilatoren-Installation «Durchzug» im Bahnhof Aarau geschaffen hat. Beim Kajak treffen sich jeweils Kunstfreunde und Politik bei «Ortsbürgerwy» und Häppchen zum Plaudern. «Einfach ein schöner Anlass», so der Befund von Aaraus Stadtpräsidentin Jolanda Urech.