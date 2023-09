Rohr Autofahrerin verliert die Kontrolle – Wagen drückt einen Zaun nieder und fällt eine Strassenlampe Eine Autofahrerin verlor beim Abbiegen innerorts die Kontrolle über den Wagen. Dieser walzte einen Zaun nieder und fällte eine Strassenlampe. Es blieb bei erheblichem Sachschaden.

Weder Zaun noch Strassenlampe blieben verschont. Bild: Kantonspolizei Aargau

Eine 38-Jährige fuhr am Mittwochmorgen auf der Hauptstrasse durch Aarau Rohr. In Richtung Rupperswil fahrend bemerkte sie die Quartierstrasse zu spät, in die sie links einbiegen wollte, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt.

Beim brüsken Abbiegen verlor sie die Herrschaft über den Wagen und kam von der schmalen Strasse ab. Zunächst drückte der Wagen einen Gartenzaun nieder, prallte dabei gegen ein Bäumchen und fällte schliesslich eine Strassenlampe.

Die drei Insassen des Autos blieben unverletzt. Am Mercedes entstand Totalschaden. Auch der übrige Schaden ist beträchtlich. (nic)

