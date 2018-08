Robert Zuber, der frühere Wirt des «Riders Pub» in Densbüren, pflegte das Lokal nach dem Lichterlöschen durch die Hintertür zu verlassen – in der Hand einen Plastiksack, der das eingenommene Geld enthielt. So auch am 18. Februar letzten Jahres, gegen drei Uhr früh. In diesem Moment trat ein Unbekannter, der die Kapuze übers Gesicht gezogen hatte, an ihn heran und sagte zu ihm, er müsse keine Angst haben. Er wolle nur das Geld. Zuber hatte keine Angst. Er liess den Plastiksack fallen und ging auf den Kapuzenmann los. Während des folgenden Gerangels fasste der «Riders»-Wirt mehrere Schläge mit einem harten Gegenstand auf den Kopf und ging zu Boden. Doch es gelang ihm, dem Täter die Waffe zu entreissen und dieser suchte das Weite. Die Waffe entpuppte sich als Pistole – als Schreckschusspistole.

Tags darauf meldete die Kapo, sie habe einen Tatverdächtigen verhaftet. Schrittweise legte dieser ein Geständnis ab – nicht nur zum Raubversuch in Densbüren, sondern auch zu diversen Drogendelikten. In einer Wohnung hatte er zudem als Gast Kinderschmuck und einen fast 3000 Franken teuren Ehering mitlaufen lassen. Das Diebesgut verhökerte er, um Drogen zu kaufen. Heute Mittwoch stand der inzwischen 20-jährige Schweizer, der seine Jugend vor allem in Heimen verbrachte und sich seit über einem Jahr in Lenzburg im vorzeitigen Strafvollzug befindet, vor dem Bezirksgericht in Aarau.