Bei Internet-Auktionen ist Vorauszahlung die Regel. Das bedingt natürlich das Vertrauen in den Verkäufer, dass dieser die bestellte Ware auch liefert. Eine junge Frau hat diese Gutgläubigkeit in etlichen Fällen ausgenutzt und so 70‘000 Franken eingesackt. Dafür musste sie sich nun vor dem Bezirksgericht Aarau verantworten.