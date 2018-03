Keine andere kulturelle Veranstaltung in Aarau zieht derart viele Besucher an wie die Ausstellung «Blumen für die Kunst». Sie wurde letztes Jahr von 16 484 Personen besucht – so vielen wie noch nie.

Kommende Woche findet sie bereits zum fünften Mal statt. Vernissage ist am Montag um 18 Uhr. Vierzehn Floristen werden mit ihren floralen Kreationen Werke von Grössen wie Ferdinand Hodler interpretieren.

Eine interessante Frage ist immer, wen die beiden Veranstalter, das Aargauer Kunsthaus und der Verein «Flowers to Arts», einladen. Dieses Jahr sind zwei Aargauer Floristen dabei – aber keiner aus dem Einzugsgebiet der Stadt. Immerhin darf Antoinette Baumberger (31), die neue Mitbesitzerin des Blumenhauses Linder an der Bahnhofstrasse, die Blumenkreation im Foyer machen.

An der Ausstellung selber dürfen Urs Iten (Wettingen) und Ondrej Vystrcil (Bremgarten) mitwirken. Der 44-jährige Urs Iten betreibt seit 2000 den Blumenladen Toscanini. Er war schon letztes Jahr bei «Blumen für die Kunst» mit dabei. Der Tscheche Ondrej Vystrcil (30) ist ein Weltenbummler. Er ist Meisterflorist bei T&O Meisterfloristen in Bremgarten.

Die Ausstellung ist von Dienstag bis Sonntag jeweils zwischen 10 und 20 Uhr geöffnet (Eintritt: Erwachsene 20 Franken; Inhaber eines Museumspasses oder Raiffeisenbank-Mitglieder nur 5 Franken). Zwischen 9 und 10 Uhr gibts jeweils eine «Special-Hour» mit limitierter Besucherzahl, aber auch erhöhtem Eintrittspreis (30 Franken, Vergünstigungen nur für Mitglieder des Aargauischen Kunstvereins).

Erfahrungsgemäss empfiehlt es sich, die Ausstellung in den ersten Tagen zu besuchen (wegen des Anstehens). Auf dem Dach des Kunsthauses wird ein Zelt, das Blumen-Bistro, mit durchgehend warmer Küche aufgestellt. (uHg)