Menschen kamen keine zu Schaden. Im «Go West» ist am Montag und am Dienstag Ruhetag.

Das «Go West» gibt es seit über sieben Jahren. Immobilienbesitzer Martin Ammann und der Gastronom Beat Thommen («Summertime» Aarau, «Schmiedestube» Niedergösgen SO, etc) investierten damals eine halbe Million Franken in die «Ranch», den «Saloon» und die Terrasse. Teil des Komplexes war ein alter Toggenburger Spycher. Für das «Go West wurde 1500 Quadratmeter Bretter und 40 Kubikmeter zum Teil 200-jähriges Altholz verbaut.

Das «Go West» hatte in der Szene einen guten Ruf. Besonders bekannt waren – neben den Steaks – der «Brunch» am Sonntag («The Best in Town»). Seit dem 22. August gab es jeweils am Donnerstag eine «Cowgirl-Night» – inklusive Line Dance. Die nächste Cowgirl-Party hätte übermorgen stattfinden sollen.