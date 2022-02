Interview Repol-Chef Thomas Zbinden: «Das Buchser Teilfahrverbot hat uns ganz schön beschäftigt» Im ersten Coronajahr 2020 sind die Einsatzzahlen der Regionalpolizei Suret in die Höhe geschnellt – für 2021 hat Chef Thomas Zbinden wieder eine Beruhigung festgestellt. Arbeitsam war das Jahr trotzdem: Mitunter hat die Repol über 600 Lenker gebüsst, die das Buchser Teilfahrverbot missachtet haben.

Thomas Zbinden, Chef der Regionalpolizei Suret, vor dem Posten in Suhr. Die Repol Suret ist für die Gemeinden Suhr, Buchs und Gränichen zuständig. Katja Schlegel

Herr Zbinden, das erste Coronajahr 2020 haben Sie als «aussergewöhnlichstes Jahr» Ihrer Karriere beschrieben – was war 2021?

Thomas Zbinden: Ein recht ähnliches Jahr, wenn auch mit nur halb so viel Aufregung.

Das heisst?

Auch 2021 waren «Streit/Drohungen» die Spitzenreiter. Von den klassischen Nachbarschaftsreibereien und Pöbeleien unter Jugendlichen bis hin zu währschaften Auseinandersetzungen. Zum Vorjahr haben diese aber um 22 Einsätze abgenommen, von 152 auf 130. Gesunken ist auch die Zahl bei «Verdächtiges Verhalten», nämlich von 131 auf 114, oder die der «Ruhestörungen», die von 141 auf 95 zurückgegangen ist. Alles Zahlen, die 2020 massiv in die Höhe geschnellt sind, sich nun aber wieder beruhigen.

Waren die Leute im ersten Coronajahr dünnhäutiger?

Wir spüren noch immer, dass die Leute mehr daheim sind und sich gegenseitig besser beobachten, dadurch auch mehr von ihren Nachbarn mitbekommen als in normalen Zeiten. Aber es gab 2021 keinen Lockdown und es hat sich offensichtlich auch wieder eine gewisse Gelassenheit eingestellt. Die Einsatzzahlen bewegen sich noch immer auf hohem Niveau, reissen aber nicht mehr ganz so deutlich aus.

«Häusliche Gewalt» war während Corona ein grosses Thema; auch bei Ihnen?

Die Zahl bewegt sich auf hohem Niveau, aber mit 105 Einsätzen hatten wir doch auch neun weniger als 2020. Wobei zu sagen ist, dass wir keinen coronabedingten Anstieg verbuchen mussten. Anders als andere Repols.

Gibt es denn eine negative Veränderung in Ihrem Gebiet?

Die gibt es. Wir hatten 970 Einsätze «Zuführungen und Betreibungen». Das sind 316 mehr als 2020, das ist schon eindrücklich.

Haben Sie eine Erklärung dafür?

Ich vermute, dass das mit der Zunahme beim Onlineshopping zusammenhängt; dass die Betroffenen Ware bestellen, sie aber nicht bezahlen.

Alles in allem tönt es aber nach einem etwas entspannteren Jahr. Täuscht das?

Es war ein gutes Jahr, richtig. Die Arbeit geht uns nicht aus, aber seit 2021 haben wir zum ersten Mal Vollbestand im Team, drei Polizistinnen und elf Polizisten sowie eine Zivilangestellte. Jetzt haben wir zwei Gruppen mit je einem Gruppenchef. Die eine Gruppe arbeitet früh, die andere spät, nach sieben Tagen wird gewechselt. Das ist eine grosse Entlastung für uns alle, eine neu geschaffene Regelmässigkeit mit klaren Strukturen.

Mit welcher Auswirkung?

Wir konnten die Präsenz erhöhen. Wir sind nun auch am Sonntag bis 23 Uhr auf Patrouille, bis anhin waren wir sonntags nur auf Pikett. Das war ein beim Korps höchst unbeliebter Dienst. Es ist also ein doppelter Gewinn: Mein Korps ist zufriedener mit den Arbeitsbedingungen und die zusätzliche Präsenz zeigt insofern Wirkung, als dass wir relativ wenige Probleme im öffentlichen Raum haben, Stichwort Vandalismus.

Worauf hat die Repol Suret 2021 ihr Hauptaugenmerk gelegt?

Unser neuer Chef Aussendienst hat den Fahrverkehr in den Fokus genommen: auf überladene Fahrzeuge, auf vereiste oder verschneite Scheiben und Dächer. Auch haben wir gemerkt, dass wieder mehr Leute alkoholisiert am Steuer sitzen. Und nicht zu vergessen: das Teilfahrverbot, das per Juni in Buchs eingeführt wurde. Das hat uns doch ziemlich stark beschäftigt.

Inwiefern?

Nach einer Angewöhnungsphase von drei Wochen haben wir stark kontrolliert. Insgesamt haben wir über 600 Lenker erwischt, die das Fahrverbot missachtet haben.

Über 600 Anzeigen? Das ist ja gewaltig.

Ja. Wir haben die Fahrzeuge nicht angehalten, sondern in einem zivilen Fahrzeug verfolgt, vom Abbiegen ins besagte Quartier bis zum Einbiegen auf die Kantonsstrasse. Das ist zwar zeitaufwendig, aber effektiv. Da gibt es nichts mehr abzustreiten und es gelten auch keine Ausreden. Wer das Teilfahrverbot missachtet, muss 100 Franken Busse zahlen.

In welche Kasse fliesst dieses Geld? Kommt das alles den Buchsern zu Gute?

Nein, die Repol Suret hat ein gemeinsames Budget, und deshalb auch eine gemeinsame Kasse für sämtliche Bussengelder. Diese Einnahmen werden nach Bevölkerung verteilt.

Auffällig war letztes Jahr, dass Meldungen der Repol Suret mitunter grossen Unterhaltungswert hatten: Der ukrainische Lkw-Chauffeur, der auf der Jumbo-Einfahrt seinen Rausch ausschlief. Oder das sichergestellte E-Bike Marke Eigenbau, das 100 km/h schnell fahren kann ...

... und das war längst nicht alles. Wir haben beispielsweise auch einen Elektro-Scooter konfisziert, der es in sich hat: Allradantrieb, LED-Lichtorgel, über 60 km/h schnell. Gefahren von einem 50-Jährigen. Es sind längst nicht immer nur die Jungen, die über die Stränge schlagen. Und wir sehen, dass diese Scooter, auch wenn sie eigentlich nicht schneller als 20 km/h fahren dürften, sich ganz einfach frisieren lassen und auch so verkauft werden.

Mausern sich diese Elektro-Scooter zum grossen Problem?

Wir haben aktuell ein halbes Dutzend solcher sichergestellten Gefährte im Keller. Wobei wegen des winterlichen Wetters momentan nicht viele damit unterwegs sind. Aber ja, diese Elektrogefährte sind nicht ohne. Wir versuchen, die Kinder mit Vorträgen an den Schulen darauf zu sensibilisieren, was sie dürfen und was nicht. Dass man diese Gefährte beispielsweise erst ab 14 Jahren mit Mofa-Ausweis fahren darf. Und dass ein Helm nicht schadet, auch wenn es keine Helmpflicht gibt.