Wenn ein Haus nicht in irgendeiner Form unter Schutz steht, hat der Eigentümer selbstverständlich das Recht, mit dem Gebäude zu machen, was er will. Allerdings kann das zu – für Aussenstehende – schwer nachvollziehbaren Entwicklungen führen, wie das Beispiel «Rössligutstrasse 1» in Aarau zeigt. Ende 2015 bot der Besitzer, ein Privatmann, die laut eigenen Angaben «repräsentative Patrizier-Stadtvilla» beim zentral gelegenen Kreuzplatz für 3,95 Millionen Franken zum Kauf an.

Das 1928 erstellte Gebäude steht auf einer 12,7 Aren grossen Parzelle. 1999 wurde durch eine Gesamtsanierung ein laut Inserat «grosszügiges Raumangebot mit einem edlen, luxuriösen Innenausbau» geschaffen: «Einbauschränke, Ankleide, Induktionsherd, Klimageräte, Kameraüberwachung, Alarmanlage, automatische Bewässerung der Terrasse und Gartenanlage sind eine Selbstverständlichkeit.» Es hat einen Zierteich und seit 2005 eine neue Gasheizung. Für knapp vier Millionen Franken hätte der Käufer einen «idyllischen Stadtsitz» bekommen.

Zwölf kleine Wohnungen

Jetzt, nicht einmal zwei Jahre später, ist alles anders: Der Eigentümer sagt zwar, er hätte Interessenten gehabt, doch statt verkaufen will er die «Patrizier-Stadtvilla» jetzt abbrechen. Noch bis zum kommenden Montag liegt auf der Stadtverwaltung ein Baugesuch für ein Wohn- und Geschäftshaus auf. Geplant sind drei Gewerberäume und zwölf kleine Wohnungen (1,5 und 2,5 Zimmer). Am attraktivsten wird sicher diejenige im vierten Stock, die der Grundstückbesitzer möglicherweise dereinst selber bewohnen wird.

5,1 Millionen Franken teuer

Laut Angaben auf der Baugesuchs-Mappe wird das Gebäude inklusive Umgebungsarbeiten 5,1 Millionen Franken kosten. Gemäss dem Projekt der renommierten Firma Architekturhalle soll es 14 Parkplätze (davon 7 in einer Einstellhalle) geben. Als Heizung ist eine Wärmepumpe, basierend auf einer Erdsonde, geplant.

Auffällig ist die markante Fassade aus gerostetem Metall. Der Komplex wird total anders aussehen als die bisherige Stadtvilla. Auch die Bewohner werden es sein. Denkbar sind ältere Leute, die die zentrale Lage schätzen, oder (Zürich-)Pendler, die von der Bahnhofnähe profitieren würden.