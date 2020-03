Rennsport in Zeiten von Corona: Für den «Schachen» wird es heikel

Die Stadt Aarau ist bereits in den letzten Tagen langsamer geworden. Nach den Corona-Ankündigungen des Bundesrates gestern Nachmittag verfiel sie so etwas wie in einen Frühlingsschlaf. Ganz schnell traf die Mitteilung ein, dass mit dem «No. 6 Butcher Street Pub» an der Metzgergasse das erste Restaurant vorübergehend nicht mehr öffnen wird. Die meisten Veranstaltungen, die noch nicht abgesagt waren, wurden vom Programm genommen. So etwas das FC Aarau Juniorencamp, das mit 350 Mädchen und Buben vom 5. bis zum 9. April hätte stattfinden sollen – es wäre das 25. gewesen! Geschlossen worden ist auch das Besucherzentrum von Chocolat Frey in Buchs. «Bis auf weiteres», heisst es in einer Medienmitteilung. Die Liste liesse sich beliebig verlängern.

Im KuK wurden bereits 30 Anlässe abgesagt

Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker tönte gestern Nachmittag besorgt. «Ich hoffe, dass sich die Situation bis Ende April entspannt.» Der Stadtrat wird sich an der Sitzung vom Montag mit der neuen Lage befassen. Etwa, wie er mit den stadteigenen Restaurants wie der «Tuchlaube» oder dem «Roggenhausen» umgehen will, weil sie wegen der Beschränkung auf 50 Personen Ertragsausfälle haben werden. Stark getroffen habe es auch das Kultur und Kongresshaus (KuK), so Hilfiker. Seit dem 28. Februar habe es 30 Absagen gegeben, davon 15 Verschiebungen.

Der Vorstand des Rennvereins entscheide am Montag

In einer schwierigen Lage befindet sich auch der Aargauische Rennverein (ARV), der die Anlage im Schachen betreibt. «Der Vorstand wird nächsten Montag über die Generalversammlung und eine allfällige Verschiebung diskutieren», heisst es auf der Website. Die Generalversammlung ist für den 17. April terminiert, der erste Frühlingsrenntag für den Sonntag, 3. Mai. Dieser Renntag dürfte, davon kann ausgegangen werden, nicht stattfinden. Even­tuell beruhigt sich die Lage bis am 24. Mai, bis zum zweiten Renntag.

Platzt auch die Verschiebung der AMA?

Der Aargauische Rennverein ist von der Corona-Krise mehrfach betroffen. Er bangt nicht nur um seine Renntage, sondern auch um die Einnahmen aus der Anlagen-Vermietung. Die Aargauer Messe (AMA) hätte übernächste Woche stattfinden sollen. Gemäss letztem Informationsstand wird abgeklärt, ob eine Verschiebung auf das Wochenende vom 13. bis 17. Mai möglich ist. Dieses Datum liegt sehr nahe beim «Ende April», das der Bundesrat gestern festgelegt hat. Von der AMA gab es gestern noch kein Statement. Eine Absage der Messe 2020 wäre keine Überraschung.

Dem Aargauer Rennverein trifft die Corona-Krise in einem denkbar schlechten Moment. Denn er hat ohnehin Probleme, genügend Sponsoren zu finden. «Die Lage ist ernst und äusserst schwierig», schrieb er Ende Februar seinen rund 500 Mitgliedern – und da war Corona noch nicht in der Schweiz angekommen.