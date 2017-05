Entscheid statt im März im Mai

Im Moment wird mit Hochdruck an der Behebung der Fehler gearbeitet, die 2010 im ersten Baubewilligungsverfahren gemacht worden sind. Es ging um die Öffnungszeiten (Schliessung bereits um 16.30 Uhr und Saisonbeginn im Oktober). 2011 versuchte der Gemeinderat Suhr, die Betriebszeiten ohne Baugesuch zu verlängern (bis 23.30 Uhr). Das wurde aber von der kantonalen Beschwerdeinstanz vereitelt.

Über drei Jahre später wurde das zweite Baubewilligungsverfahren (zweiteilig: einerseits Keba, andererseits Fussballplätze) gestartet. Im August 2016 fand eine erste Einwenderverhandlung statt (unter Leitung von Genoni – Rüetschi war in den Ferien). Allerdings wurde – für Aussenstehende unverständlicherweise – nur einer der mehreren Dutzend Einsprecher eingeladen. Mitte Februar stellte Rüetschi die zweite Baubewilligung (Betriebszeiten) für den März in Aussicht. Wenn nichts dazwischenkommt, wird sie in zwei Wochen, also noch im Mai, erteilt.

Zwischenzeitlich ist die Einspracheverhandlung mit allen Einwendern nachgeholt worden – am 26. April unter der Leitung von Thomas Baumann.