Reitnau «Mobiler Pumptrack wird das Highlight sein»: Das Jugendfest kann kommen Eigentlich hätte Reitnau 2020 ein grosses Dorffest samt Jugendfest gefeiert. Daraus wurde coronabedingt nichts. Umso grösser ist nun die Freude auf das Jugendfest Mitte Juni.

Strahlende Kindergesichter sollen Mitte Juni am Reitnauer Jugendfest zu sehen sein. Peter Weingartner

(6. Juni 2015)

«Jetzt kommt's gut!», freut sich Daniela Stucki. Die OK-Präsidentin des Reitnauer Jugendfests ist in den letzten Vorbereitungen für den Anlass, der am 10. und 11. Juni stattfinden wird. Geplant war das eigentlich ganz anders. «Ursprünglich hätten wir 2020 ein grosses Dorffest veranstaltet, in das auch ein Jugendfest integriert worden wäre», erklärt Stucki. Die Gemeinde Reitnau hätte 2020 ihr 975-jähriges Bestehen gefeiert. 1045 wurde «Reitnau» erstmalig urkundlich erwähnt. Aus bekannten Gründen wurde aus dem grossen Fest nichts, der Anlass musste abgesagt werden und mit ihm das Jugendfest.

Nach 2015 und 2018 wäre das Jugendfest turnusgemäss 2021 wieder auf der Dorfagenda gestanden. «Da wir den Anlass aber zusammen mit dem Dorffest veranstalten wollten, haben wir für 2021 gar nicht erst geplant», führt Stucki aus. Verschoben werden musste das eigentliche Jugendfest also nicht. Aber durch die Absage des Dorffests entschied man sich, 2022 dafür ein Jugendfest zu veranstalten.

Schülermusical gab Ausschlag für das Motto

In wenigen Wochen wird es also nun so weit sein. «Reitnau taucht ab», so das Motto, das gewählt wurde, weil es zum Titel des Musicals («Das Geheimnis der sieben Perlen») passt, das die Reitnauer Schulkinder am Samstagvormittag um 10.30 Uhr aufführen werden. Los geht das Fest selbst aber schon am Freitagabend ab 18 Uhr mit dem Auftritt der ehemaligen Reitnauer Schülerband «High Low City» und anderen Darbietungen, wie etwa Zauberkünstler.

Am Samstag geht's dann los mit dem einstündigen Kindermusical, gefolgt von einem Spieleparcours mit Harrassenklettern und Co., und der Märlischüür. Am Abend verzaubert dann die Band «Trottinett» mit der Reitnauerin Monika Schär auch die erwachsenen Zuschauenden. Seit einigen Jahren ist Schär auch fester Bestandteil der Band von Mundart-Sänger «Trauffer». An beiden Tagen können sich die Kinder zudem am Autoscooter, dem Bungee-Trampolin, der Hüpfburg und dem Bullriding austoben.

«Highlight für die Kinder wird aber wohl der mobile Pumptrack sein», so Stucki. Dieser wird schon am 1. Juni aufgestellt und bleibt bis nach dem Jugendfest stehen. Für Verpflegung sorgen die Dorfvereine mit diversen Beizli. Früh ins Bett gegangen wird an diesem Juni-Wochenende in Reitnau mitnichten: «Die Bewilligung haben wir an beiden Tagen bis 2 Uhr morgens», sagt Stucki und hält fest: «Die Vorfreude kommt langsam aber sicher definitiv.»